Under 14 Regionale, la Tarros Sarzanese fallisce l'aggancio alla vetta

La Spezia- La Tarros Sarzanese fallisce l'aggancio al Canaletto Sepor in vetta alla classifica del campionato regionale Under 14, rimediando una sonora sconfitta al “Berghini”, la seconda consecutiva dopo quella rimediata nel fine settimana scorso contro il Bogliasco, in una gara del recupero della prima giornata. Alla squadra di Foschi non sono bastate le reti messe a segno da Caprino e Sturl, che avevano portato in rossoneri sul doppio vantaggio, per domare la Goliardicapolis, che ha espugnatoin rimonta il campo rossonero grazie alle reti di Cianci, Odescalchi, Ieradi e Guerra per il definitivo poker che rilancia l'ambizioso club genovese.







Tarros Sarzanese – Goliardicapolis 2-4 ( Caprino, Sturli; Ciancia, Odescalchi, Ieradi, Guerra A. )





Classifica: Canaletto Sepor 16; Tarros Sarzanese, Athletic Club Liberi e Rivasamba 15; Rapallo Rivarolese (*) 14; Entella, Bogliasco e Goliardicapolis (*) 13; Don Bosco Spezia Calcio 8; Sammargheritese 6; Valdivara 5 Terre 4; Villaggio Calcio 0.





A cura di J.L