Under 14 Regionale, la Tarros Sarzanese di Foschi balza al comando

La Spezia- Si fa sempre più interessante il campionato regionale riservato alla categoria degli Under 14, giunto alla settima giornata, grazie al sorpasso in classifica della Tarros Sarzanese ai danni dell'ex capolista Athletic Club Liberi. I rossoneri di Jacopo Foschi, infatti, rispettano i favori della vigilia e battono 2-1 il Villaggio Calcio grazie alle reti i Casti e Losso, mentre per i padroni di casa in rete ci va Toso. Il colpo di giornata, però, lo firma l'Entella che davanti al proprio pubblico batte 3-0 l'Athletic Club Liberi grazie alle reti di Muti D., Ramella e Soracco. Si confermano in zona qualificazione le formazioni del Canaletto Sepor e del Rivasamba. I canarini di Rotondo battono 3-0 la Goliardicapolis con le reti di Saudino, Elmazi e Perez, mentre i “calafati” sbancano il “Broccardi” di Santa Margherita Ligure con la doppietta realizzata da Lagasco. La doppietta di De Giorgi e le singole di Donini e Carnemolla trascinano alla vittoria il Bogliasco che batte nettamente il Valdivara 5 Terre. Chiude la giornata la vittoria interna del Rapallo Rivarolese che ne rifila quattro al Don Bosco Spezia Calcio grazie alla doppietta di Ventura e alle singole di Caceres e Botto. Per i salesiani a segno Cappelletti e Carletti per il definitivo 4-2



Under 14, risultati 7a giornata

Bogliasco – Valdivara 5 Terre 4-0

Rapallo Rivarolese – Don Bosco Spezia Calcio 4-2

Canaletto Sepor – Goliardicapolis 3-0

Entella – Athletic Club Liberi 3-0

Sammargheritese – Rivasamba 0-2

Villaggio Calcio – Tarros Sarzanese 1-2



Classifica: Tarros Sarzanese (*) 15; Athletic Club Liberi 14; Canaletto Sepor (*) 13; Rivasamba 12; Rapallo Rivarolese (*) 11; Entella 10; Goliardicapolis (***) 9; Don Bosco Spezia Calcio 8; Bogliasco (**) 7; Sammargheritese 6; Valdivara 5 Terre 4; Villaggio calcio 0.



***: tre partite da recuperare

**: due partite da recuperare

*: una partita da recuperare