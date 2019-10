Under 14 Regionale, in quattro al comando

La Spezia- La prima giornata del Campionato Under 14 Regionale sorride alla formazioni del Rapallo Rivarolese, Bogliasco, Sammargheritese e Athletic Club Liberi, le quattro formazioni che hanno iniziato il proprio cammino con una vittoria. Il Rapallo Rivarolese di mister Provenzano inizia la sua avventura rifilando una manita ai padroni di casa del Villaggio Calcio grazie alla doppietta di Sicialini e alle singole di Ravenna, Parodi e Caceres. E' pirotecnica, invece, la vittoria del Bogliasco di Pasqualino che davanti al proprio pubblico batte 4-2 l'Entella grazie alla doppietta di De Giorgi e alle singole di Maroni e Ferrari, mentre per i bianco celesti le due reti le mettono a segno Castellini e Ramella. La doppietta di Canessa e le singole di Bavastrello e Figallo consentono alla Sammargheritese di batte 4-2 il Canaletto Sepor, quest'ultimo a segno con Saudino e El Mati. La rete di Picasso e la doppietta di Ninivaggi regalano i primi tre punti all'Athletic Club Liberi che è corsaro sul campo del Rivasamba. Chiude la giornata il pareggio per 3-3 tra il Valdivara 5 Terre e il Don Bosco Spezia. Al Colombo, vanno in rete per i padroni di Bertonati, Calcagno e Bono, mentre per i salesiani Cappeletti, Carletti e Bravi.

Risultati 1° giornata

Bogliasco – Entella 4-2

Rivasamba – Athletic Club Liberi 1-3

Sammarghertitese – canaletto Sepor 4-2

Valdivara 5 terre – Don Bosco Spezia Calcio 3-3

Villaggio Calcio – Rapallo Rivarolese 0-5

Tarros Sarzanese – Goliardicapolis non disputata



Classifica: Rapallo Rivarolese, Bogliasco, Sammargheritese, Athletic Club Liberi 3; Don Bosco Spezia Calcio e Valdivara 5 Terre 1; Goliardicapolis (*) e Tarros Sarzanese (*), Canaletto Sepor, Entella, Rivasamba e Villaggio Calcio 0.



*: una partita da recuperare







A cura di Juri Lertora