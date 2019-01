Under 14 Regionale, in evidenza il Canaletto Sepor

I canarini battono l'Arci Pianazze e tornano a sognare la qualificazione. Sconfitte di misura per Tarros Sarzanese,Colli Ortonovo e Don Bosco, mentre vince lo Spezia. Ko anche il Ceparana.

La Spezia - L'undicesima giornata va in archivio con la vittoria dell'Athletic Club Liberi che batte di misura la Tarros Sarzanese e festeggia, cosi, i tre punti conquistati nell'atteso big match di giornata. Distaccata di ben sei lunghezze dalla corazzata di mister Murtas, troviamo la formazione del Bogliasco che espugna il campo del Ceparana Calcio, quest'ultimo a segno con Tonelli e Muto, ed allunga in classifica dall'Arci Pianazze. I granata di Sorice, infatti, sono sconfitti nell'atteso derby spezzino contro il Canaletto Sepor grazie alle rete realizzate da Lo Bue e Elmazi che rilanciano i canarini. Sconfitta di misura per il Don Bosco Spezia Calcio sul campo del Ca de Rissi, mentre le reti di Bernabbè, Garibotto, Di Martino e Bertoncini, quest'ultimo a segno con una doppietta, regalano la vittoria allo Spezia di Mariano che sbanca il campo del Ledakos. Le reti di Brizzi e Foschi non bastano al Colli Ortonovo che è sconfitto davanti al proprio pubblico del Comunale di Castlenuovo Magra dalla Goliardicapolis. Ha osservato il turno di riposo la formazione genovese dell'Angelo Baiardo, che resta appaiata in classifica alla formazione spezzina dell'Arci Pianazze. Prossimo turno: Il big match della dodicesima giornata andrà in scena al Ferdeghini dove lo Spezia di Mariano attende l'Angelo Baiardo. Di seguito gli altri incontri della giornata: Canaletto Sepor – Ceparana Calcio, Don Bosco Spezia Calcio – Arci Pianazze, Bogliasco – Colli Ortonovo, Goliardicapolis – Ledakos, Tarros Sarzanese – ca de Rissi.



Risultati 11° giornata

Arci Pianazze – Canaletto Sepor 0-2

Athletic Club Liberi – Tarros Sarzanese 1-0

Ca de Rissi – Don Bosco Spezia Calcio 1-0

Ceparana – Bogliasco 2-5

Colli Ortonovo – Goliardicapolis 2-3

Ledakos – Spezia 1-5

Ha riposato: Angelo Baiardo



Classifica: Athletic Club Liberi 31; Bogliasco 25; Arci Pianazze, Angelo Baiardo 21; Canaletto Sepor 17; Tarros Sarzanese 15; Spezia 14; Don Bosco Spezia Calcio 13; Ca de Rissi 12; Goliardicapolis 7; Ledakos 6; Colli Ortonovo 5; Ceparana Calcio 3