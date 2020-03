Under 14 Regionale, i numeri del campionato

La Spezia - Dopo aver analizzato i campionati regionali riservati alla categoria degli Under 17, Under 16 e Under 15 e la volta dell’ultimo campionato regionale, quello riservato alla categoria degli Under 14, anch’esso giunto alla sedicesima giornata.



b>Zona qualificazione - Dopo che per lungo tempo è stato il Canaletto Sepor di Rotondo a comandare negli ultimi turni, invece, si è portato al comando il Rivasamba di Carli che al momento può contare di un vantaggio di sue lunghezze dalla coppia formata dal Canaletto Sepor e dall’Athletic Club Liberi. Si giocano la zona qualificazioni anche le formazioni del Bogliasco, Rapallo Rivarolese, Tarros Sarzanese e Goliardicapolis.



I numeri del campionato - Il miglior attacco del campionato è quello dell’Athletic Club Liberi con la bellezza di 49 reti all’attivo inseguito dal Canaletto Sepor con 46 centri, mentre chiude il podio la formazione del Rapallo Rivarolese. Una curiosità: il Rivasamba, seppur intesta al campionato, ha realizzato solamente 29 reti come la Sammargheritese, che però occupa il quart’ultimo posto. La miglior difesa è quella della coppia formata dal Rivasamba e dal Bogliasco con 16 reti incassate, mentre chiudono il podio le formazioni Canaletto Sepor e dell’Athletic Club Liberi con 18 e 22 reti. Il peggior attacco del campionato è quello del Villaggio Calcio, fanalino di coda, con 11 reti inseguito dal Valdivara 5 Terre con 12 e Don Bosco Spezia Calcio con 23 reti. La peggior difesa è sempre del Villaggio calcio con 66 reti incassate.



La classifica marcatori è Caprino della Tarros Sarzanese con 15 reti inseguito da Guerra della Goliardicapolis con 14 reti e Ninivaaggi dell'Athletic Club Liberi con 12 reti.



Classifica, aggiornata alla sedicesima giornata - Rivasamba 36; Canaletto Sepor e Athletic Club Liberi 34; Bogliasco 33; Rapallo Rivarolese 30; Tarros Sarzanese e Goliardicapolis 27; Entella 22; Sammargheritese 13; Don Bosco Spezia Calcio 12; Valdivara 5 Terre 5; Villaggio Calcio 1.