Under 14 Regionale, ecco come è finito il recupero Bogliasco - Goliardicapolis

La Spezia - Al Bogliasco basta la rete realizzata da Garbarino per battere la quotata formazione della Goliardicapolis, partita valevole per il recupero della quinta giornata del campionato regionale riservato alla categoria degli Under 14. Grazie a questa vittoria, il Bogliasco, si porta a quota 13 punti e resta in attesa del Giudice Sportivo che dovrà decidere se omologare il risultato della partita contro il Canaletto Sepor. Domani scende in campo nuovamente la Goliardicapolis che sarà di scena davanti al proprio pubblico contro la formazione del Rapallo Rivarolese, match valido per il recupero della sesta giornata di campionato. Questa la classifica, in attesa del recupero di domani: Canaletto Sepor (**) 19; Athletic Club Liberi e Rivasamba 18; Rapallo Rivarolese (*) 17; Entella 16; Tarros Sarzanese 15; Goliardicapolis (*) e Bogliasco (**) 13; Don Bosco Spezia Calcio 8; Sammargheritese 7; Valdivara 5 Terre 4; Villaggio Calcio 1. Note: Canaletto Sepor e Bogliasco sono in attesa della sentenza del Giudice Sportivo, mentre il Rapallo Rivarolese e la Goliardicapolis hanno una partita in meno.