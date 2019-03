Under 14 Regionale, Comunale trascina il Canaletto

I canarini battono il Don Bosco Spezia Calcio, mentre termina in parità l'atteso big match tra l'Angelo Baiardo e l'Arci Pianazze. Bene lo Spezia, mentre sono sconfitte le formazioni di Ceparana e Tarros Sarzanese.

La Spezia - La ventesima giornata va in archivio con la diciannovesima vittoria stagione della capolista Athletic Club Liberi che ne rifila ben undici alla Goliardicapolis. Distaccata di ben sette lunghezze dalla testa della classifica, troviamo la formazione del Bogliasco che ha la meglio sulla Tarros Sarzanese, quest'ultima segno con Iacob che firma il definitivo 2-1. Si dividono la posta in palio le formazioni dell'Angelo Baiardo e dell'Arci Pianazze che nell'atteso big match di giornata non vanno oltre lo zero a zero. Le reti si Islam e Di Martino regalano la vittoria allo Spezia che al Ferdeghini batte 2-1 il Ca de Rissi, mentre va al Canaletto Sepor il Classico del calcio spezzino. Al Tanca, sono decisive le reti di Rosati, Tampu e Comunale, quest'ultimo a segno con una doppietta, mentre per il Don Bosco Spezia Calcio a sego ci va Gigante per il definitivo 4-1. Chiude la giornata la vittoria per 5-0 del Ledakos contro il Ceparana calcio, mentre ha osservato il turno di riposo la formazione spezzina del Colli Ortonovo, fanalino di coda del campionato. Prossimo turno: Arci Pianazze – Spezia, Athletic Club Liberi – Bogliasco, Ca de Rissi – Goliardicapolis, Ceparana – Angelo baiardo, Colli Ortonovo – Ledakos, Tarros Sarzanese – Canaletto Sepor.



Risultati 20esima giornata

Angelo Baiardo – Arci Pianazze 0-0

Canaletto Sepor – Don Bosco Spezia Calcio 4-0

Bogliasco – Tarros Sarzanese 2-1

Goliardicapolis – Athletic Club Liberi 0-11

Ledakos – Ceparana 5-0

Spezia – Ca de Rissi 2-1



Classifica - Athletic Club Liberi 52; Bogliasco 45; Angelo Baiardo 38; Arci Pianazze 37; Spezia, Canaletto Sepor 33; Don Bosco Spezia Calcio 27; Tarros Sarzanese 25; Ca de Rissi 19; Ceparana 13; Ledakos 10; Goliardicapolis 8; Colli Ortonovo 5.