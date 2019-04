Under 14 Chiavari, il Valdivara 5 Terre insegue il Rivasamba

I bianco azzurri di Matteo Centi battono la Lavagnese e, complice il pareggio tra il Pieve Ligure e l'Entella, salgono al secondo posto. Rivasamba ok, mentre perde nuovamente il Canaletto Sepor.

La Spezia - Il Rivasamba di Cesaretti continua la propria marcia verso la conquista del titolo provinciale riservato alla categoria degli Under 14 della Delegazione di Chiavari. I calafati, infatti, hanno sbancato il Daneri grazie alle reti reti di Ghiggeri, Gonzi e Tortorella che firmano il definitivo 3-1 contro la Caperanese. Distaccata di due lunghezze dalla capolista, troviamo la formazione spezzina del Valdivara 5 Terre che al Colombo batte in rimonta la Lavagnese grazie ai gol di Lufrano, che capitalizza al meglio l'assist fornito da Pellegrini, e Lazzari, che rispondono al momentaneo vantaggio bianco nero arrivato con Dellepiane. Si dividono la posta in palio le formazione del Pieve Ligure e dell'Entella che nell'atteso big match pareggiano per 2-2. Aprono le marcature i padroni di casa con Benzi, pareggio ospite con La Torre. Nella ripresa passano in vantaggio i bianco celesti con Dell'Aglio ma in chiusura arriva arriva il definitivo 2-2 grazie al gol realizzato da Magnus. Trascinata dalla tripletta realizzata da uno scatenato Feleke, la Samamrgheritese batte 10-1 il Casarza Ligure e sale al sesto posto, mentre termina zero a zero la sfida tra il Bogliasco e il Golfo Paradisoproreccocamogliavegno. Chiude la giornata la netta vittoria del Santa Maria che grazie ai gol di Alberti, Pennino, Costa e Gaggino batte 4-0 il Canaletto Sepor di mister Godani. Prossimo turno - Canaletto Sepor – Pieve Ligure; Caperanese – Valdivara 5 Terre; Casarza Ligure – Santa Maria; Golfo Paradiso PRCA – Entella; Lavagnese – Sammargheritese; Rivasamba – Bogliasco.



Risultati 18a giornata

Caperanese – Rivasamba 0-3

Bogliasco – Golfo Paradiso PRCA 0-0

Pieve Ligure – Entella 2-2

Sammargheritese – Casarza Ligure 10-1

Santa Maria – Canaletto Sepor 4-0

Valdivara 5 Terre – Lavagnese 2-1



Classifica - Rivasamba 42; Valdivara 5 Terre 40; Entella 39; Pieve Ligure 38; Lavagnese 35; Sammargheritese 29; Golfo Paradisoproreccocamogliavegno 28; Bogliasco 20; Santa Maria 18; Caperanese 13; Canaletto Sepor 12; Casarza Ligure 0.