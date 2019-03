Under 14 Chiavari, il Rivasamba resta al comando

I calafati di Cesaretti battono in rimonta il Santa Maria e si confermano al vertice della classifica. Dilagano Entella e Pieve Ligure, mentre il Valdivara di Centi triona nel derby spezzino.

La Spezia - Il Rivasamba si conferma al vertice della classifica del campionato provinciale Under 17 e lo fa grazie alla vittoria conquistata in rimonta contro il Santa Maria. All'Andersen di Sestri Levante, il teatro dei sogni dei calafati di mister Cesaretti, passano in vantaggio gli ospiti grazie al gol di Costa ma la reazione dei padroni di casa è veemente grazie alle reti di Traverso, Ghiggeri e Nassano che completano la remuntada nel definitivo 3-1. Una vittoria, la dodicesima stagionale, che consente ai calafati di restare saldamente al comando. Distaccata di un punto dalla capolista, troviamo la formazione bianco azzurra dell'Entella che davanti al proprio pubblico ne rifila sei alla Sammargheritese grazie ai gol realizzati da Motta, autore di una tripletta e miglior realizzatore di giornata, Pagani, La Torre e Porcu, mentre per gli ospiti a segno ci va Fanciulli per la rete della bandiera. Si conferma al terzo posto le formazioni del Pieve Ligure e del Valdivara 5 Terre. I ragazzi di Moschino hanno vita facile contro il Golfo Paradisoproreccocamogliavegno grazie alle reti di Magnus, Bensi, a segno con una doppietta, Giglio e Bonavita, mentre per i ragazzi di Barabino a segno ci va Gelmini. Netta è anche la vittoria che hanno conquistato i bianco azzurri di Matteo Centi che grazie alle reti di Bruni, abile a trasformare un calcio di rigore, Del Vigo e Ferrari ribaltano il vantaggio iniziale dei padroni di casa arrivato grazie al gl di Comunale e, cosi, conquistano l'atteso derby spezzino. Una rete di Casoni fa felice la Lavagnese che batte 1-0 il Bogliasco, mentre la Caperanese passa sul campo del Casarza Ligure, quest'ultimo a segno con Pagani, grazie ai gol di Zanasi e Nicora nel definitivo 2-1. Prossimo turno -Caperanese – Rivasamba, Bogliasco – Golfo Paradiso PRCA, Pieve Ligure – Entella, Sammargheritese – Casarza, Santa Maria – Canaletto Sepor, Valdivara 5 Terre – Lavagnese.



Risultati 17a giornata

Canaletto Sepor – Valdivara 5 Terre 1-4

Casarza – Caperanese 1-2

Entella – Sammargheritese 6-1

Golfo Paradiso PRCA – Pieve Ligure 1-5

Lavagnese – Bogliasco 1-0

Rivasamba – Santa Maria 3-1



Classifica: Rivasamba 39; Entella 38; Pieve Ligure, Valdivara 5 Terre 37; Lavagnese 35; Golfo Paradiso PRCA 27; Sammargheritese 26; Bogliasco 19; Santa Maria 15; Caperanese 13; Canaletto Sepor 12; Casarza Ligure 0.