Under 14 Chiavari, è un Rivasamba strepitoso

I calafati di Cesaretti battono facilmente il Bogliasco e restano saldamente al comando. Vincono Entella e Pieve Ligure, mentre crolla il Valdivara 5 Terre di Centi. Sconfitto anche il Canaletto.

La Spezia - La diciannovesima giornata del campionato provinciale Under 14 della Delegazione di Chiavari sorride alla formazione del Rivasamba, capolista solitaria. I calafati di Cesaretti, infatti, centrano l'ennesima vittoria stagionale grazie ai gol realizzati da Ferraresi. Ghiggeri e Gonzi T., entrambi a segno con una doppietta, oltre a Figone R. e Gandolfo, quest'ultimo a segno con una tripletta nel definivo 9-1. Distaccata di tre lunghezze dalla testa della classifica, troviamo la formazione dell'Entella che batte 2-0 il Golfo Paradisoproreccocamogliavegno grazie alle reti di Pagani e La Torre. Pirotecnica vittoria esterna del Pieve Ligure che passa al Tanca della Spezia grazie ai gol di Bonavita, Magnus e Benzi, quest'ultimo a segno quattro volte, mentre per il Canaletto Sepor a segno ci vanno Comunale e Belaj per il definitivo 6-2. Il colpo di giornata lo firma la Caperanese che ferma a nove i risultati utili consecutivi del Valdivara 5 Terre di Matteo Centi. Al Daneri, sono decisive le reti di Santi, Barbieri, Zanasi e Nicora, che trasforma un calcio di rigore. Sale in classifica il Santa Maria che espugna il campo del Casarza Ligure, fanalino di coda del campionato, con le reti di Mariscal e la sfortunata autorete di Vignè, mentre la Sammargheritese espugna il Riboli di Lavagna per 3-2.



Risultati 19a giornata

Canaletto Sepor – Pieve Ligure 2-6

Caperanese – Valdivara 5 Terre 4-0

Casarza Ligure – Santa Maria 0-2

Golfo Paradiso – Entella 0-2

Lavagnese – Samamrgheritese 2-3

Rivasamba – Bogliasco 9-1



Classifica: Rivasamba 45; Entella 42; Pieve Ligure 41; Valdivara 5 Terre 40; Lavagnese 35; Sammargheritese 32; Golfo Paradiso Prca 28; Santa Maria 21; Bogliasco 20; Caperanese 16; Canaletto Sepor 12; Casarza Ligure 0.