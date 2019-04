Under 14 Chiavari, al Rivasamba l'atteso big match

I calafati di Cesaretti sbancano il campo del Valdivara 5 Terre con una prestazione maiuscola. Si conferma al secondo posto l'Entella, mentre restano vive le speranze del Pieve Ligure

La Spezia - Con una prestazione maiuscola fatta di belle giocate e di tanta determinazione proprio come chiede mister Cesaretti, autore principale di questa bellissima squadra, il Rivasamba centra la quindicesima vittoria stagionale nell'atteso big match contro il Valdivara 5 Terre di mister Centi. Al Colombo, sono decisive le reti di Corso, autore di una spettacolare prodezza che ha strappato gli applausi di tutti i presenti, e Tortoella che mettono la propria firma in un match che il Rivasamba ha vinto giustamente. Distaccata di tre lunghezze dalla testa della classifica, troviamo sempre l'Entella che rispetta i favori della vigilia è centra la vittoria contro il Casarza Ligure, fanalino di coda del campionato. A decidere il match le reti di Bertolone, Porcu, Gravante e le doppiette realizzate da Pagani e La Torre per il definitivo 8-1. Il Pieve Ligure si conferma terza forza del campionato grazie alla pirotecnica vittoria conquistata contro la Lavagnese. Vittoria arrivata grazie alle reti di Adriano, Zappia, Ciccirello e Benzi, mentre per i bianconeri di Lavagna a segno vanno Garaventa e Casoni. Le reti di Lasagna e Ninto decidono la sfida tra la Sammargheritese ed il Golfo Paradisoproreccocamogliavegno, mentre la Caperanese passa sul campo del Santa Maria grazie ai gol di Nicora e Barbieri. Chiude la giornata la netta vittoria del Bogliasco che batte 4-0 il Canaletto Sepor grazie ai gol di Specchel, Monetti, Primon e Ruggero. Prossimo turno, in programma nel fine settimana del 27 e 28 aprile: Canaletto Sepor – Entella, Caperanese – Pieve Ligure, Casarza Ligure – Valdivara 5 Terre, Lavagnese – Golfo Paradiso PRCA, Rivasamba – Samamrgheritese, Santa Maria – Bogliasco.



Risultati 20a giornata

Entella – Casarza Ligure 8-1

Bogliasco – Canaletto sepor 4-0

Pieve Ligure – Lavagnese 4-2

Sammargheritese – Golfo Paradiso PRCA 1-1

Santa Maria – Caperanese 1-2

Valdivara 5 Terre – Rivasamba 0-2



Classifica : Rivasamba 48; Entella 45; Pieve Ligure 44; Valdivara 5 Terre 40; Lavagnese 35; Sammargheritese 30; Golfo Paradiso PRCA 29; Bogliasco 23; Santa Maria 21; Caperanese 19; Canaletto Sepor 12; Casarza Ligure 0.