Una sfortunata Juniores Nazionale cede al Ghiviborgo

La Spezia - Sfortunato primo stop stagionale per la Juniores Nazionale della Fezzanese che cede al Ghivizzano Borgoamozzano nei minuti finali del match di esordio tra le mura amiche del "Cimma" di Pagliari. Buona comunque la prova dei ragazzi di mister Bonati contro la formazione biancorossa.



Partono meglio però i toscani e al 3° il debuttante Ravecca è bravo a negare la rete del vantaggio a Del Re, che cinque minuti dopo coglie il palo con una conclusione a pochi passi dalla porta. All'11° servizio di Cortopassi per Secchi che calcia di poco a lato. Si svegliano i padroni di casa trascinati da capitan Fabiani che nel giro di due giri di lancette, tra il 14° e il 16°, impegna severamente per due volte Scatena. Al 32° pari il conto dei legni con Pieri che centra il montante su assist di Lazzari. Si rivedono gli ospiti con Ravecca bravo a dire di no a Simoni. Il portiere spezzino non può però nulla al 40° quando Secchi va via in contropiede e sblocca il risultato. Immediata reazione dei giovani "Verdi" con Lazzari, ma Scatena salva il pareggio. Si va al riposo sullo 0 - 1.



La ripresa vede Donati sprecare la palla del raddoppio calciando a lato dopo appena 3' minuti di gioco. Allo scoccare dell'ora il pareggio fezzanotto su rigore trasformato freddamente da Ambrosi e concesso per un evidente fallo di mano in area di rigore. Il pari rivitalizza la Fezzanese che cerca con insistenza il gol vittoria, ma al 67° Scatena si oppone alla grande alla conclusione di Maglione. Al 74° bravo e fortunato il portiere ospite che devia sulla parte alta della traversa e poi in corner una velenosissima conclusione di Pieri. All'82° il contestatissimo gol vittoria ospite con una magistrale punizione di Secchi, rete contestata in quanto il calcio piazzato viene concesso su un fallo veramente molto dubbio. Finisce così 1 - 2 per gli ospiti, nonostante la buona prova dei giovani di mister Bonati.



Tabellino



Fezzanese - Ghivizzano Borgoamozzano 1 - 2

Marcatori: 40° e 82° Secchi (G), 60° [Rig.] Ambrosi (F)



Fezzanese: Ravecca, Russi, Ascoli, Ambrosi (85° Ridondelli), Manfredini (90° Franceschini), Salku, Lazzari (56° Tonelli), Fabiani, Maglione (78° Simoni), Pieri, Frolla (56° Carlini). All. Bonati



Ghivizzano Borgoamozzano: Scatena, Pietrazzini, Cavani (85° Pellegrini), Giovannetti, Simoni, Pazzagla, Cortopassi, Woolard (72° Rocchiccioli), Del Re, Secchi, Donati. All. Giraldi



Arbitro: Sig. Crova di Chiavari

Assistente N°1: Sig. Donati di Chiavari

Assistente N°2: Sig. Toro di Chiavari