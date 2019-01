Un perla di Cidale abbatte il Ponsacco e mantiene in vetta la Fezzanese

Nel campionato Juniores Nazionale la squadra di mister Piergiorgio Bonati si impone di misura in casa dei rossoblu. Nona rete stagionale per il classe 2001 Frolla, ottimo l'esordio del portiere Moscoloni. Tre gli espulsi

Ponsacco - Un gol di Leonardo Cidale (nella foto di Stefano Stradini, ndr) poco prima dell'intervallo permette alla formazione della Juniores Nazionale della Fezzanese di battere a domicilio il Ponsacco e mantenere la vetta del Girone F del campionato grazie ad un punto di vantaggio sulla Sanremese.



Bonati mescola le carte, anche viste le assenze di Parziale, Foce, Di Biase e Pieri, lasciando in panchina Campagni e partendo con Frolla in attacco appoggiato da Cidale e Saporiti. Il portiere Bleve, convocato in Prima Squadra, è sostituito tra i pali da Rossi, al centro della retroguardia da Salku. Prima da titolare per il terzino Russi arrivato a Dicembre dal Viareggio, ancora out il lungodegente Pieri. Rossoblu locali con Lazzeretti a guidare l'attacco, capitan Bertoncini in corsia e Lista a difesa dei pali dell'undici di partenza di mister Minichilli.



Partita che inizia con un piazzato di Saporiti che termina sul fondo, stessa sorte poco dopo per la conclusione di Gemignani che approfittava di un disimpegno sbagliato della retroguardia spezzina. Al 12° la Fezzanese trovava già il vantaggio grazie alla nona rete stagionale del proprio centravanti Frolla che sfruttava in maniera vincente l'assist di Saporiti. Al 24° vicinissima al raddoppio la formazione di Bonati: Cidale innesca Saporiti che calcia a girare con il pallone che sfiora l'incrocio dei pali. Dal possibile raddoppio al pari subito tre minuti più tardi quando Lazzaretti è trovato troppo solo a seguito di una punizione e ha tutto il tempo di controllare e battere agevolmente Rossi per il momentaneo 1 - 1. Al 34° Lazzaretti lanciato a rete supera Delvigo con Rossi che lo travolge poco fuori il limite dell'area venendo espulso per fallo da ultimo uomo. A questo punto mister Bonati richiama in panchina Capasso per inserire il portiere di riserva Moscoloni all'esordio in maglia "Verde". La successiva punizione di capitan Bertoncini si infrange comunque sulla barriera. Lo stesso Bertoncini poco dopo viene sanzionato con la doppia ammonizione ristabilendo quindi la parità numerica in campo. Al 43° la capolista si riporta in vantaggio: grandissima l'azione personale di Cidale che si accentra e batte con un preciso diagonale il portiere di casa Lista. Bellissima rete su cui si va al riposo dopo 2' minuti di recupero.



La ripresa ci mette un po' a carburare, ma la prima a farsi vedere è comunque la Fezzanese: al 63° ecco infatti il colpo di testa di Delvigo su azione d'angolo controllato a terra da Lista. Si arriva all'83° con Moscoloni che si supera per evitare il pareggio locale deviando la conclusione di Ayman Malih, subentrato nel corso della ripresa e lanciato a rete senza ostacoli. All'87° vicina al tris la Fezzanese con la punizione di Saporiti che esce di un niente. Al 91° Ponsacco che rimane addirittura in nove uomini per il rosso diretto comminato a Lazzerini per il bruttissimo fallo commesso sull'imprendibile Cidale. Nient'altro da segnalare e Fezzanese che si porta a casa tre punti preziosissimi che permettono alla squadra di mister Bonati di mantenere la vetta della classifica. Da sottolineare l'ottima partita di Cidale autore di un grande gol che risulta decisivo per la vittoria e la buonissima prova all'esordio del portiere Moscoloni.



Tabellino



Ponsacco - Fezzanese 1 - 2

Marcatori: 12° Frolla (F), 27° Lazzeretti (P), 43° Cidale (F)



Note: espulsi al 34° Rossi (F) per fallo da ultimo uomo, al 38° Beretoncini (P) per doppia ammonizione e al 91° Lazzerini (P) per comportamento non regolamentare, ammoniti Bertoncini (P), Giuntini (P), Delvigo (F), Salku (F), Capasso (F), Moscoloni (F), angoli 6 - 4, recupero 2' e 7'



Ponsacco: Lista, Lazzerini, Bertoncini, Fiore, Fontanelli, Macchi (76° La Prova), Giuntini (64° Ayman Malih), Zichella (64° Belcari), Lazzeretti (86° Somfah Bweta Steve L.), Bachi (39° Toscano), Gemignani. All. Minichilli

A disp.: Betti, Belli, Cannova.



Fezzanese: Rossi, Russi, Balito (84° De Bellis), Esposito, Delvigo, Salku, Capasso (36° Moscoloni), Fabiani, Frolla (87° Campagni), Cidale, Saporiti. All. Bonati

A disp.: di Martino, Ridondelli, Franceschini, Caridi



Arbitro: Sig. Fiorentini Andrea della Sez. AIA di Livorno

Assistente N°1: Sig. Andreani Andrea della Sez. AIA di Carrara

Assistente N°2: Sig. Francesco Cecchini della Sez. AIA di Carrara