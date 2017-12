Un nuovo portiere per la Fezzanese

Arriva dal Sestri Levante dove vestiva la maglia della Juniores Nazionale. Operazione resa necessaria dal rientro alla Carrarese di Gussoni

La Spezia - Doppio movimento di mercato per la formazione Juniores della Fezzanese. La Società del Presidente Arnaldo Stradini ha infatti tesserato un nuovo estremo difensore classe 2000. Si tratta di Rossi Francesco prelevato dalla formazione Juniores Nazionale del Sestri Levante e già a disposizione dell'allenatore Bonati. Operazione che si è resa necessaria per la capolista del Girone B vista la partenza di Filippo Gussoni che per motivi logistici ha fatto rientro anticipato dal prestito alla Carrarese. Queste le prime parole di Rossi, rilasciate al sito ufficiale www.fezzanese.it quale nuovo portiere della Juniores fezzanotta: "Ringrazio la Società e lo Staff per avermi scelto. Spero di ripagare la fiducia che hanno riposto in me sul campo!!"