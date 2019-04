Ufficializzate le date della ventunesima edizione del Torneo di Veppo

La Spezia - Lunedì 15 luglio prenderà il via la ventunesima edizione del Torneo di Veppo, l'importante manifestazione di calcio a sette organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Veppo, che sarà riservato alle annate dei 2006/2007, 2008 e 2010. Il Torneo di Veppo, è per tradizione, un'eccezionale vetrina per i talenti del calcio giovanile e un trampolino di lancio verso i palcoscenici più prestigiosi. Da Bassi a Cesarini, da Masolo a Lodi, da Ranieri a Caso, passando per Bastoni, Maggiore e Vignali per poi finire con uno strepitoso Zaniolo, che solamente poche settimane fa ha esordito con la Nazionale. Questi, e tanti altri, i giovani italiani rivelatisi nelle recenti edizioni del Torneo di Veppo.

Il programma - Nella serata di lunedì 15 luglio sono in programma le prime partite dei giorni eliminatori del “Torneo di Veppo” riservato allea categoria dei 2006/2007, che si concluderà con l'attesa finale in programma sabato 27 luglio, mentre lunedì 22 luglio è in programma il Memorial M.Rebecchi”, con sponsor principale l'Arci La Pianta, riservato alla categoria dei 2010. Martedì 23 luglio, invece, è in programma il torneo ASD Veppo riservato alla categoria dei 2008.

Lo scopo del torneo - Il torneo di Veppo non è solo una vetrina per il calcio giovanile, il torneo di Veppo ha come scopo principale la beneficenza. Parte cospicua degli incassi, infatti, sarà devoluta come nelle precedenti edizioni al Reparto Ematologico dell'Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova.