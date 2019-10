Ufficializzate le date dei recuperi dei campionati giovanili

La Spezia - Il Comitato Regionale Liguria ha reso note le date dei recuperi della fase di qualificazione ai prossimi campionati regionali Under 17, Under 16 e Under 15. Di seguito il programma completo:









Under 17 – Girone 7

Mercoledì 9 Ottobre, Santerenzina – Valdivara 5 Terre, Falconara di Lerici ore 17:00

Under 16- Girone 9

Mercoledì 9 Ottobre, Santa Maria – Borgoratti, Macera di Rapallo ore 17:00

Under 15- Girone 7

Mercoledì 9 Ottobre, Valdivara 5 Terre – Mamas Giovani, Colombo di Beverino ore 18:00

Under 15- Girone 5

Mercoledì 9 Ottobre, Sestri Levante – Ligorna, Sivori di Sestri Levante ore 18:30

Under 15- Girone 5

Mercoledì 9 Ottobre, Ca de Rissi – Santerenzina, Vallebona di Genova ore 17:00

Under 15- Girone 6

Mercoledì 9 Ottobre, Pieve Ligure – Rivasamba, San Giorgio di Genova ore 17:00