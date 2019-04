Tutto pronto per la XXXII edizione del Torneo Nazionale Giovanile di Calcio

La longeva kermesse di calcio giovanile come sempre organizzata dall'Apd Colli Ortonovo a Castelnuovo Magra è quest'anno riservata agli Esordienti 2006 e 2007. Le parole del presidente Enrico Venturini

Castelnuovo Magra - Prestigioso appuntamento di calcio giovanile quello organizzato dalla società A. p. d. Colli Ortonovo nel weekend pasquale, il 25 aprile e 1° maggio, denominato XXXII° Torneo Nazionale Giovanile di Calcio. La tradizionale e rinomata rassegna riservata alla categoria Esordienti 2006 e 2007 Fair Play vede al via ventiquattro compagini tra squadre professionistiche di spessore nazionale come lo Spezia, l’A.c. Livorno, Entella Chiavari, Carrarese, Pistoiese e Lavagnese e società dilettantistiche di qualità sia spezzine che delle zone limitrofe. La straordinaria passerella di giovani talenti di una manifestazione che in passato ha scritto nel suo albo d’oro società come il Torino, l’Atalanta, l’Udinese, il Chievo Verona, il Genoa, la Sampdoria, l’Empoli e il Parma solo per citarne alcune, si svolgerà con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Magra e della Regione Liguria sui campi della Colombiera di Castelnuovo, del centro sportivo Canale e al “Gaggio” di Ortonovo. Il via con la fase eliminatoria degli esordienti 2006 e Pulcini 2008 con rispettive finali è previsto sabato 20 aprile, poi si riprenderà lunedi 22 aprile, con la categoria Esordienti 2007 e primi calci 2010. La kermesse giovanile proseguirà giovedi 25 aprile con la categoria Pulcini 2009 per terminare il 1° maggio con i primi calci 2011.



Grande l’attesa nella società presieduta dall’inossidabile presidente Enrico Venturini da diversi anni “anima” della manifestazione coadiuvato particolarmente con tutti i collaboratori nell’organizzazione di una manifestazione giovanile fiore all’occhiello di una società come l’Apd Colli Ortonovo che fa da sempre della valorizzazione dei giovani il suo cavallo di battaglia. “E’ da oltre un ventennio che cerchiamo di presentare agli sportivi" - afferma il presidente - "della Valdimagra e a quelli spezzini una kermesse giovanile di prestigio e di qualità impreziosita in passato anche da squadre straniere come il Monaco, il Grasshopper, la Stella Rossa Belgrado e la Dinamo Zagabria. Gli sforzi, i sacrifici e la passione che mettono in questa rassegna i dirigenti della nostra società è molto grande, ma l’obiettivo al di là dell’aspetto agonistico è di offrire un weekend pasquale di sport, all’insegna dell’amicizia, del fair play e del divertimento per tutti quelli che interverranno.”



Ecco in dettaglio i gironi e programma gare categoria Esordienti 2006



Girone A : Arci Pianazze – Academy Massa Montignoso, Magra Azzurri

Girone B : Pistoiese, Follo Calcio, Capezzano Pianore

Girone C : Forte dei Marmi, Tau Calcio, Colli Ortonovo

Girone D : Lavagnese, Pietà 2004, Academy Tau



Sabato 20 aprile: Campo di Castelnuovo Magra: dalle ore 9.30 Colli Ortonovo-Forte dei Marmi, alle 10,°° Lavagnese-Academy Tau a seguire i confronti delle eliminatorie; dalle ore 15.00 il secondo turno e dalle ore 17,°° il terzo ed ultimo turno con le finali dal 12° al 10° posto e dal 4° al primo posto con rispettive premiazioni.

Sul campo “Gaggio” di Ortonovo dalle 09,30 inizio con Academy Massa Montignoso-Magra Azzurri a seguire Follo Calcio-Capezzano Pianore, dalle ore 10,30 fase eliminatoria del primo turno, dalle 15,°° secondo turno alle 16,°° terzo ed ultimo turno con le finali dall’ottavo al quinto posto.

Sempre nella giornata di sabato 20 presso il centro sportivo Canale in campo la categoria riservata ai Pulcini 2008.



In dettaglio i quattro gironi e programma gare :



Gir.A : Spezia-Massese-Croce Verde Viareggio

Gir.B : Entella Chiavari-Ponzano-Legino

Gir.C : Pistoiese-S.Marco Avenza-Colli Ortonovo

Gir.D : Carrarese-Valdivara 5 Terre- Rivasamba



Le gare inaugurali del primo turno nel campo A sono Spezia-Massese a seguire Entella-Ponzano, nel campo B San Marco Avenza-Colli Ortonovo e Carrarese-Valdivara 5 Terre.

Nel pomeriggio a partire dalle ore 15,30 secondo turno con tutte le finali dal 12° al 5° posto, dalle 18,°° finali dal 3° al 1° posto, al termine premiazioni.