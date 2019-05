Tutto pronto per il memorial "Doriano Romboni" del Follo Calcio 2012

Follo - Archiviato con soddisfazione il Torneo “Giovani Leoni” per le annate 2012 e 2013 della categoria dei Piccoli Amici, manifestazione senza classifiche, il Follo Calcio commemora anche quest’anno l’indimenticato centauro col Memorial “Doriano Romboni”; stavolta riservato alla classe 2007 degli Esordienti.

Alla Cittadella dello Sport follese tornano così domenica 5/5 per l’occasione in scena in scena i club professionistici, dalla Juventus alla Roma e dall’ Empoli alla Carrarese, senza ovviamente scordarsi lo Spezia. Questi infatti i gironi: A / Carrarese, Empoli, Follo – B / Audace Legnaia, Juventus, Lido di Camaiore – C / Arci Pianazze, Roma, Venturina – D / Aquila Sant’ Anna, Reggio Audace, Spezia.

Ed ecco il programma…

Ore 9.30 Follo-Carrarese e Arci Pianazze-Roma, 10 Juventus-Lido di Camaiore e Spezia-Aquila Sant’ Anna, 10.30 Empoli-Follo e Venturina-Pianazze, 11 Lido di Camaiore-Audace Legnaia e Aquila Sant’ Anna-Reggio Audace, 11.30 Carrarese-Empoli e Roma-Venturina, 12 Audace Legnaia-Juventus e Reggio Audace-Spezia.

Nel pomeriggio a partire dalle 14.45, Gruppo Oro per le prime classificate nei raggruppamenti “mattutini”, Argento per le seconde e Bronzo per le terze (verso le 18.15 le premiazioni).

Parte nel frattempo a Piana Battolla il Trofeo “Aldo Canese” intitolato allo storico presidente dell’ Olimpia, per i Giovanissimi del 2005, che terrà banco tutti i venerdì di Maggio.

Il 3 Follo-Canaletto alle 17.30, Borgo-Mamas alle 18.30, Aullese-Colli alle 19.30. Canaletto, Levante e Santerenzina, le altre partecipanti.

Infine, sabato 4/5, “clinic informativo” in casa biancoblu “targato” Coerver Coaching, dalle 10 alle 12. Ivi, informazioni al numero 333 – 2476961, oppure al 392 – 4491538.