Trofeo Dossena, parte con un pareggio l'esperienza di Saporiti

Il giovane fantasista classe 2001 della Fezzanese titolare nella Rappresentativa LND Under 18 contro i giapponesi del Gois.

Soresina (CR) - Parte con una maglia da titolare e un pareggio l'esperienza al "Trofeo Dossena" del "talentino" classe 2001 della Fezzanese Edoardo Saporiti. Il N°8 della Nazionale LND Under 18, contro i giapponesi del Gois, ha lasciato il campo al 57° con la sua squadra sul doppio vantaggio per i gol di Pastorelli e Russo. Nel finale però i ragazzi di Hiroshi Nakamura sono riusciti a trovare le reti del pareggio grazie alla pregevole doppietta di Iwamoto. Partita frizzante: partono forte gli Azzurrini, vicini al gol con Russo dopo solo 2 minuti di gioco; non si fa attendere la risposta dei giapponesi del Gois, pericolosi con R. Enomoto. L'equilibrio si sblocca con il gol di Pastorello al 26' del primo tempo: l'attaccante della Rappresentativa sfrutta un ampio spazio per involarsi a rete da metà campo e insacca l'1-0. I giapponesi accusano il colpo: LND vicina al bis con il colpo di testa di Trevisani. Il 2-0 non tarda però ad arrivare: al 33' Russo riceve spalle alla porta, difende palla e si gira per insaccare il bis azzurro. I giapponesi però non ci stanno e non mollano fino alla fine: a dieci minuti dal termine Iwamoto riapre il match con il gol del 2-1, insaccato in rete con un pregevole tocco di punta. Il Gois crede al pareggio e lo riacciuffa incredibilmente allo scadere: a un minuto dal termine, ancora Iwamoto gonfia la rete per il 2-2 capolavoro, saltando un avversario con un tunnel in area e aprendo il piattone a giro per un pareggio da applausi. Nell'altra gara del Girone B la SPAL ha superato il Brescia per 3 - 2.



Tabellino



RAPPRESENTATIVA LND UNDER 18 - GOIS 2 - 2

Marcatori: 26° Pastorelli (L), 33° Russo (L), 75° e 84° Iwamoto (G)



RAPPRESENTATIVA LND UNDER 18: Burigana, Fabriani (32' st Bartolini), Pastorelli, Langone (17' st Palmiero), Santoni (26' st Santagata), Chiti, Russo, Saporiti (10' st Macaione), Trevisan, Iannoni, Ingredda (10' st Cicconetti). All. Tiziano De Patre

A disp.: Giappone, Motta.



GOIS: Baba, Enomoto R. (17' st Nakajima), Enomoto S., Takeda Naoya (2' st Keichiro), Kanayama, Tasei, Kumana, Iwamoto, Nakamura, Omuro, Horikoshi. All. Hiroshi Nakamura