Trofeo Costa dei Pirati, decise le semifinaliste

La Spezia - Lunedì 29 luglio a partire dalle ore 20.00, presso il rettangolo a 7 di Padre Dionisio Sporting Club, si terranno le semifinali valevoli per il 1° Trofeo Costa dei pirati, rassegna giovanile riservata alla categoria 2009, organizzata dall'Asd Club Levante, sotto l'egida dell'Aics, con il particolare impegno del responsabile tornei della struttura dei Colli Spezzini, Vincenzo Carfora.Le finali sono in programma mercoled' 31 luglio a partire dalle ore 19.30. Sette le formazioni al via in rappresentanza delle borgate e delle isole del ponente spezzino :Acquasanta, Marola, Cadimare, Fezzano, Portovenere, Palmaria e Pozzale si sono date battaglia per tutto il girone eliminatorio che ha sancito le 4 big che disputeranno le final four valevoli per il titolo.



Di seguito i risultati degli ultimi incontri disputati con relativa classifica:



Fezzano / Pozzale 8 – 2

Reti: Xeka 4, Federici 2, Ruggeri, Bettalli (Fezzano); Chella, Piccoli (Pozzale)

Convincente vittoria che vale la testa della classifica per il Fezzano del vulcanico Mimmo La Porta. I suoi ragazzi, trascinati dal talentuoso Xeka, rifilano otto reti al Pozzale di Fabio Canese, costretto così alla finale di consolazione valevole per il 5° posto.



Acquasanta / Cadimare 10 – 1

Reti: Kokaj 4, Coli 2, Bruni 2, Cerretti, Ruggiriello (Acquasanta),;Vargas Charlie (Cadimare)

Quarto posto per il team di Eugenio Coli anche grazie all'ultima ampia vittoria a spese del Cadimare di mister Giuseppe Andreoni. Kokaj e Coli sono il valore aggiunto per la formazione dell'Acquasanta, Vargas Charlie issa la bandiera del Cadimare.



Portovenere / Marola 3 – 0

Reti: Palladini, Postiglione, Ouechtati (Portovenere)

Vale la qualificazione il match tra Portovenere e Marola. Alla prima serve una vittoria, la seconda ha due risultati utili a disposizione ma la squadra del duo Fantoni – Fabbri non fa sconti e imprime, fin dalle prime battute di gioco, ritmo e intensità al match. Palladini e Postiglione vanno a segno, Ouechtati illumina e chiude il match con una staffilata da fuori. Terzo posto e Fezzano nel mirino.



Nella classifica al termine dei gironi eliminatori Palmaria e Fezzano in testa con 15 punti, seguono a 9 punti Portovenere, Acquasanta e Marola, 6 punti per il Pozzale, chiude la classifica il Cadimare.



Final four con Fezzano - Portovenere e Palmaria - Acquasanta. Per il 5° posto si affronteranno Marola - Pozzale.