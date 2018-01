Tre giorni in prova alla Sampdoria per Berettieri dell'Aullese

Aulla - Tre giorni alla Sampdoria, sono quelli trascorsi da Mattia Berettieri, difensore e capitano dei Giovanissimi Regionali (annata 2003) dell’ Aullese dove è il primo a fare tale esperienza. Unico della provincia spezzina e dintorni infatti, Berettieri è stato scelto insieme a un altro centinaio di giovanissimi calciatori di varie età provenienti da tutta Italia, per sostenere tre sedute d’allenamento a Sori sotto la guida dei tecnici del Settore giovanile blucerchiati (a cui come noto il sodalizio di Aulla, di puro “vivaio”, è da tempo affiliato).

.

Alloggio a “Casa Samp” lì vicino, mero allenamento il primo giorno, anche partitella il secondo e nel terzo sostenuta pure un’amichevole coi più giovani Giovanissimi classe 2004 sampdoriani.

.

Calciatori in erba persino dal Sud, tutti con la speranza di essere richiamati, per fare il “bis” se non addirittura per sentirsi dire che possono trasferirsi a Genova.

.

Gran soddisfazione da parte del Direttore generale dell’ Aullese, Enzo Mastorci, il quale segue da distanza ravvicinatissima il progetto “Next Generation Sampdoria” a cui i neroverdi hanno aderito.

.