Tre atleti del Ceparana convocati per stage e campus 2018 del Torino F.C.

Durante la partita di Serie A tra Torino e Udinese è andata in scena anche la sfilata dei giovani atleti allo stadio "Grande Torino". Sarà ancora una stagione ricca di appuntamenti per Asdc Ceparana Calcio e Torino FC

Bolano - L'Academy tra Asdc Ceparana Calcio e Torino FC procede spedito e ricco di appuntamenti dopo la giornata di formazione tra tecnici e dirigenti svoltasi preso il centro tecnico di Rivalta. I piccoli atleti delle annate 2008-2009-2010 hanno avuto la soddisfazione di partecipare il giorno 11 febbraio 2018 alla sfilata organizzata dal Torino F.C. e riservata alle Academy aderenti al progetto tecnico, presso lo stadio, ''Grande Torino''. La comitiva rossonera, assai nutrita, era composta da due pullman e parecchie auto al seguito, nel primo pullman riservato solo ai piccoli atleti, allenatori e dirigenti hanno trovato posto anche i componenti e responsabili della scuola calcio capitanati da Leonardo Luti. Il secondo pullman è stato riservato ai familiari dei piccoli campioncini e ad alcuni simpatizzanti di fede granata. Una volta giunti nel capoluogo piemontese gli atleti rossoneri sono stati accolti dallo staff del Torino F.C. e dal responsabile nazionale delle Academy Teodoro Coppola, i quali hanno omaggiato i nostri ragazzi con un simpatico sacchetto merenda. Prima dell’inizio della gara di Campionato di serie A Torino-Udinese i ragazzi dell'Asdc Ceparana Calcio unitamente alle altre Academy provenienti da tutta Italia, hanno preso parte alla sfilata che si è tenuta all'interno dello Stadio 'Grande Torino''. I bambini hanno sfilato lungo tutto il perimetro di gioco ricevendo gli applausi del pubblico presente ed il saluto del Presidente della Società granata Dott.Urbano Cairo in presenza di Silvano Benedetti e Antonio Comi rispettivamente Responsabile della Scuola Calcio e Direttore Generale del Torino F.C. Al termine della sfilata il gruppo degli atleti rossoneri unitamente ai dirigenti è stato fatto accomodare presso il settore Distinti dello stadio dove ha potuto assistere alla vittoria del Torino sull'Udinese.

Il 20 e 21 Febbraio 2018 due atleti della categoria Esordienti 2005 e uno della categoria Giovanissimi Fascia B 2004 del sodalizio rossonero dopo essere stati visionati dal responsabile area Scouting Academy Sig. Marco Rizzieri, sono stati invitati a partecipare ad uno stage tecnico formativo presso il centro sportivo di Rivalta (TO). I giovani calciatori Alberto Bernardini e Lorenzo Trepiedi (2005) hanno avuto modo di confrontarsi con circa 110 ragazzi di pari età, mentre Filippo Fazzolari, (2004), è stato inserito in un gruppo di 30 ragazzi selezionati tra le varie Academy presenti su tutto il territorio nazionale. Le giornate di stage hanno visto i ragazzi rossoneri impegnati sul campo con sessione di allenamenti tecnici, esercizi di coordinazione e partite di visualizzazione coordinati dai tecnici del Torino Calcio. "È un altro importante passo in avanti e il riconoscimento al valore dei nostri tecnici" - dichiara il vice presidente rossonero Ricci Andrea - "e del lavoro svolto dalla nostra area tecnica guidata dal Responsabile Leonardo Luti"

Anche questo anno l'Asdc Ceparana Calcio organizza con la supervisione delle sessioni di allenamento della società granata il secondo Ceparana Day Camp. L’attività, si svolgerà dal 02 al 06 di Luglio Al Day Camp possono partecipare tutti i ragazzi/e dai 6 ai 16 anni.

Per informazioni sul programma, quota di partecipazione e iscrizioni è possibile rivolgersi presso la Segreteria Asdc Ceparana Calcio dal lunedì al venerdì dalle ore 17.30 alle ore 20.00 contattando i seguenti numeri 338.6557345 – 334.7863485.

Prossimo appuntamento in programma tra Asdc Ceparana Calcio e Torino FC è previsto per il giorno 09.04.18 a Rivalta (TO). dove tecnici e dirigenti della società rossonera proseguiranno il programma di formazione previsto e concordato con il responsabile Nazionale Academy Teodoro Coppola.