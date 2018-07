Torneo di Veppo, questa sera in programma le semifinali

Brugnato, Borghetto, Suvero e Rocchette, sono queste le quattro formazioni che si contenderanno l'accesso alla finale della ventesima edizione.

Veppo ( SP ) - Il giorno delle semifinali è finalmente arrivato. Dopo il cammino dei gironi di qualificazioni nei quali la ventesima edizione del Torneo di Veppo non ha lesinato gol, spettacolo, sorprese e soprattutto tanta beneficenza grazie a numeroso pubblico he ha affollato la tribuna del bellissimo impianto di Veppo aderendo, cosi, alla raccolta fondi per l'Ospedale Gaslini di Genova. Questa sera il centro sportivo di Veppo si prepara ad accogliere squadre e tifosi per offrire un grande spettacolo sportivo grazie, appunto, alle due attese partite di semifinale. A contendersi la finale, in programma sabato 28 luglio, le seguenti formazioni: Brugnato, Borghetto, Suvero e Rocchetta, mentre sono eliminate le formazioni dell'Aullese, Piana Battolla, Veppo e Zignago alle quali vanno comunque i complimenti per aver onorato al meglio questa importante manifestazione calcistica riservata ai bambini nati nel 2005 e nel 2006. Di seguito il programma delle semifinali.



Semifinale girone A - Brugnato – Rocchetta Vara, ore 20;30

Brugnato- Abbaterusso, Garzia, Andreani, Cappelli, Campana, Tognoni, Caddeo, Raineri. Allenatore - Guerrato

Rocchetta Vara - Tenerani, De Carlo, Franceschini, D'Angelo, Emma, Zanca, Aymonod, Balsano- Allenatore - Plicanti



Semifinale girone B – Suvero – Borghetto, ore 21;30

Suvero - Ragonesi, Gaggini, Bracco, Broccini, Bruni, Conte E., conte N., Casto, Benvenuto, Bordin, Lazzerini, Loffredo. Allenatore - Conte

Borghetto - Arpe, Bocciardo, Sanguinetti, Giammona, Calloni, Lagomarsino, Sani, Molinari, Colucci, Perrone, Piredda. Allenatore - Calloni