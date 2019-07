Torneo di Veppo, domani sera il via alla ventunesima edizione

La Spezia - La grande attesa sta per finire. Domani sera alle ore 20:30 inizia ufficialmente la ventunesima edizione del Torneo di Veppo, kermesse di calcio giovanile a sette organizzata dall'Associazione Sportiva dilettantistica Veppo, riservato alla categoria dei 2006/2007. A dare il via a questa importante manifestazione saranno le formazioni del Portovenere e del Pieve, mentre alle ore 21:30 sarà la volta di Sarzana – Brugnato. Il torneo di Veppo non è solo una vetrina per il calcio giovanile, il torneo di Veppo ha come scopo principale la beneficenza. Parte cospicua degli incassi, infatti, sarà devoluta come nelle precedenti edizioni al Reparto Ematologico dell'Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova. Di seguito il calendario della manifestazione.



Martedì 16 luglio: ore 20:30 Piana Battolla – Borghetto; ore 21:30 Zignago – Veppo

Mercoledì 17 luglio: ore 20:30 Brugnato – Portovenere; ore 21:30 Pieve – Sarzana

Giovedì 18 luglio: ore 20:30 Zignago – Borghetto; ore 21:30 Veppo – Piana Battolla

Venerdì 19 luglio: ore 20:30 Brugnato – Pieve; ore 21:30 Portovenere – Sarzana

Sabato 20 luglio: ore 20:30 Zignago – Piana Battolla; ore 21:30 Veppo – Borghetto



Semifinali

Mercoledì 24 luglio: ore 20:30 1° gir.A – 2° gir.B; ore 21:30 1° gir. B – 2° gir. A

Finale

Sabato 27 luglio: ore 20:00 finale 3° e 4° posto; ore 21:00 finalissima.