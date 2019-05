Torneo delle Province, la Rappresentativa della Spezia si laurea campione!

Dopo aver vinto il Girone B la selezione di mister Paolo Rossi batte in finale la Rappresentativa di Imperia con Carpentieri e Gigante. Dido si supera e para un calcio di rigore

Albenga - Al "Riva" di Albenga nell'atto finale del Torneo delle Province 2019 è proprio la Rappresentativa della Spezia a trionfare nella manifestazione e fare suo il trofeo. La compagine spezzina in finale supera per 2 - 1 la provincia di Imperia. E' proprio quest'ultima però a passare in vantaggio per prima con Ardissone. La Rappresentativa della Spezia pareggia con la rete di Carpentieri, una rete che viene però contestata dai ragazzi imperiesi i quali sostenevano che la palla non avesse oltrepassato completamente la fatidica riga bianca. Fatto sta che la rete viene convalidata per l'1 - 1 momentaneo. La Rappresentativa imperiese potrebbe portarsi subito nuovamente in vantaggio grazie ad un calcio di rigore, ma il talentuoso Santocinito, uno dei migliori giocatori della manifestazione, si fa letteralmente ipnotizzare dal portiere spezzino Dido che neutralizza il penalty. Ripresa e la Rappresentativa della Spezia siglava la rete della vittoria: perfetto calcio di punizione che coglieva però entrambi i legno prima che la sfera terminasse la sua corsa sui piedi di Gigante il quale realizzava da due passi il gol vittoria. Rete pesantissima che consegnava il titolo alla Rappresentativa della Spezia. La Rappresentativa di mister Paolo Rossi era giunta in finale conquistando il primo posto nel Girone B pareggiando con il Genova Ponente e battendo di misura la Rappresentativa di Savona grazie alla rete realizzata da Zanca all'ora di gioco.



Nelle altre sfide da segnalare la vittoria di misura della Rappresentativa Savona sulla Rappresentativa Genova Levante facendo suo il 3° posto, mentre tra la Rappresentativa di Chiavari e la Rappresentativa di Genova Ponente il risultato finale è di parità per 3 - 3 con le due squadre che si dividono quindi il quinto posto finale.



G.L.