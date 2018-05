Torneo Golfo dei Poeti, i Pulcini del Valdivara 5 Terre sul gradino più alto del podio

Mentre i Piccoli Amici trionfano nel torneo di Avenza.

La Spezia - Importante affermazione per la Scuola Calcio dell'Asd Valdivara 5 Terre che si aggiudica la quindicesima edizione del Torneo Golfo dei Poeti, importante kermesse giovanile organizzata dalla società del Don Bosco Spezia Calcio e riservata alla categoria dei Pulcini 2009. Dodici le squadre partecipanti (Don Bosco Rosso, Foce, Brugnato, Massese, Canaletto, San Marco Avenza, Tarros, Valdivara 5Terre, Don Bosco Nero, Follo, Levante, Pianazze) suddivise in 3 gironi.



Dopo essersi qualificati come seconda nel girone con Canaletto, San Marco e Tarros, i bimbi di Valerio Puccetti hanno travolto in semifinale il Brugnato (10-1) accedendo al triangolare finale con Canaletto e Don Bosco. Nel primo match pareggio 1-1 con i Canarini (rete di D’Antonio), nella seconda gara netto successo sul Don Bosco (6-0, D’Antonio 2, Vitiello 2, Fazi, Puccetti), mentre nell’ultima gara il Canaletto non andava oltre il pari (1-1) contro i padroni di casa.



Torneo di Avenza - La Scuola calcio del presidente Plotegher, oltre alla vittoria del prestigioso torneo Golfo dei Poeti, porta a casa anche la coppa conquistata nel Torneo di Avenza, importante manifestazione calcistica giovanile riservata alla categoria Piccoli Amici 2012. Dopo aver battuto il Montignoso per 5-1, i piccoli del Valdivara 5 Terre, si sono confermati anche contro il Colli Ortonovo ( 4-0 ) e San Marco Avenza (1-0).