Torneo Castruccio, trionfano la Pontremolese

La formazione degli Under 14 della Pontremolese si aggiudica la sedicesima edizione del torneo “Torre Castruccio”, tradizionale manifestazione calcistica di calcio giovanile organizzata dalla società toscana del San Marco Avenza. La formazione bianco blu guidata dai tecnici Andrea Rovano, Carmelino Longo e Mattia Rovani si è giudicata l'importante kermesse grazie alle reti di Cori, Pilati, Ederti, Pezzoni e Mastrini, quest'ultimo risultato decisivo per le sorti della formazione toscana grazie ad una bella doppietta, che rispettivamente hanno firmato le vittorie contro le formazioni della Carrarese, San Marco Avento e Viareggio. Primo successo stagionale anche per lo spezzino Oreste Petrucci, che da questa stagione è il responsabile del settore giovanile. Questa la rosa scesa in campo nell'attesa finale: Superin, Favero, Alibeeaj, Ederti, Pezzoni, Martinelli, Mastrini, Costa, Chiartelli, Filippelli, Giusti, Vazio, Curadini, Spadoni, Hosu.