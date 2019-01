Torneo Befana Calafata, trionfano il Rivasamba e l'Arci Pianazze

Sestri Levante - Va in archivio la terza edizione del Torneo “Befana Calafata”, torneo di calcio giovanile riservato alle Categorie degli Esordienti 2007 e dei Pulcini 2008 organizzato nel bellissimo Centro Sportivo Andersen di Sestri Levante sotto l'attenta regia della società del Rivasamba. Nel torneo dedicato alla Categoria degli Esordienti 2007, andato in scesa sabato 5 gennaio, ha visto otto formazione ai nastri di partenza suddivise in due giorni di qualificazione con partite all'italiana: James, Rivasamba, Follo Calcio e Tarros Sarzanese nel girone A e Athletic Club Liberi, Real Fieschi, Arci Pianazze e Sampiedarenese nel girone B. Con i genitori sugli spalti a fare un caloroso, ma sempre corretto tifo, a qualificarsi per la fase finale sono state le formazioni dell'Arci Pianazze, James e dei padroni di casa del Rivasamba che hanno dato vita ad un bellissimo triangolare finale nel quale ha trionfato la formazione spezzina, seguita dalla James e dal Rivasamba. Nel torneo dedicato alla categoria dei Pulcini 2008, quest'ultimo disputato domenica 6 gennaio, ha visto al via dodici formazioni divise in tre gironi di qualificazione, che nel pomeriggio, hanno determinato 3 gironi finali. Ai nastri di partenza Nuova Oregina, Entella, Follo Calcio, Villaggio, NS Fruttuoso, Don Bosco Genova, Acqui Terme, Sampdoria 2009, Molassana Boero, Sestri Levante e i padroni di casa del Rivasamba, che ha partecipa con due formazioni, che hanno dato vita a bellissime partite seguite da un pubblico numeroso e molto partecipe. La vittoria finale va alla squadra di casa del Rivasamba seguito da NS Fruttuoso e dalla formazione spezzina del Follo Calcio. Va in cantina anche questa 3 edizione del torneo che, aiutato da due splendide giornate di sole, lascia nei partecipanti due bellissime giornate di sport con avvincenti partite in un clima disteso e festoso, il tutto organizzato in modo preciso ed impeccabile dal Rivasamba.