La Spezia-Tempo di finali per la manifestazione denominata “Natale Canarino 2017” rassegna giovanile organizzata dal Canaletto Sepor per ricordare personaggi sportivi che hanno fatto la storia del glorioso sodalizio canarino presieduto da Claudio Cerrone.

Nel trofeo “Gualtieri Vaccarini”, riservato ai Giovanissimi 2004, Andy Granados con una tripletta lancia in semifinale il Canaletto che se la vedrà con la Tarros dove Filippo Palagi e Gabriele Lunghi firmano la goleada con La Foce. Nell’altra semifinale se la vedranno il Don Bosco di Fabrizio Ricciardi con Federico Sommovigo in doppietta e il Magra Azzurri di Andrea Rovani.

Canaletto-Arci Pianazze è invece l’epilogo del trofeo dedicato a Sergio Cappagli: i gialloblu di Gabriele Bertilorenzi hanno avuto ragione del Valdivara grazie a Lorenzo Bisogno e Giulio Ciolfi, mentre i granata di Michele Ierrobino non hanno problemi con il Poggioletto con Mattia Giampieri, Edoardo Filomeno e Tommaso Cordini decisivi.

Nei più piccini, baby bomber scatenati con Alessio Anita Stefan del Colli Ortonovo che firma 6 reti, Elia Roncarà del Canaletto un poker di reti come Tommaso Ingrosso della Foce e Santiago Incorvaia del Ceparana.



Giovanissimi 2004

Girone A: Canaletto-Borgo 7-0 (Castiello, Linari, Granados 3, El Hasnaoui, Ciccarello), Magra A.-Canaletto 1-1 (Maloni; Bianchini).

Classifica: Canaletto e Magra Azzurri 4, Borgo 0.

Girone B: La Foce-Tarros S. 1-5 (Corgiolu; Palagi 2, Lunghi 3).

Don Bosco-La Foce 2-0 (Sommovigo 2).

Classifica: Don Bosco 6, Tarros S. 3, La Foce 0.



Esordienti 2005: Canaletto-Valdivara 2-0 (Bisogno, Ciolfi), Arci Pianazze-Poggioletto 3-0 (Giampieri, Cordini, Filomeno).



Esordienti 2006: San Marco-Colli Ortonovo 1-1 (Mosti; Di Salvo, 5-6 d.c.r.)



Primi Calci 2009. Follo A-Aullese 0-8 (Tarantola 3, Bertoncini 2, Poltroni eri 2, Boricean), Canaletto A-Follo B 12-0 (Bonati 4, Mattiuzzo 2, Ciappei 2, Cannavale 3, Mancuso)



Primi Calci 2011.

Eliminatorie: Canaletto-Don Bosco B 3-0 (Roncarà , Cristodaro 2), Don Bosco A-Ceparana 0-4 (autogol, Incorvaai 2, Ciuffardi),

Semifinali. Girone A. Canaletto-Don Bosco A 4-0 (Roncarà 2, Seganti, Maggiali, Don Bosco A-La Foce 2-4 (Ingrosso 2, Martinez 2), Canaletto-La Foce 3-2 (Roncarà 2, Maggiali; Ingrosso 2). Classifica: Canaletto 6, La Foce 3, Don Bosco A 0.

Girone B: Ceparana-Don Bosco B 3-0 (Ciuffardi, Incorvaia 2), Don Bosco B-Colli Ortonovo 0-6 (Anita Stefan 4, Parmiggiani, Ravecca), Ceparana-Colli Ortonovo 1-4 (Ciuffardi; Anita Stefan 2, Parmiggiani 2).











Ecco il programma.

Domani: alle 9.30 Canaletto-Tarros Sarzanese (2004), alle 10.40 Don Bosco-Magra Azzurri (2004). Nel pomeriggio dalle 15 le finali degli Esordienti 2006. Domenica le finali dei 2005: alle 10 Valdivara 5 Terre-Poggioletto (3°/4° posto 2005), alle 11 Canaletto-Arci Pianazze (1°/2° posto 2005).

Dalle 15 finali dei Giovanissimi 2004. Nel campo a 5 dalle 10 finali dei Primi Calci 2009. Nel pomeriggio le finlai dei Primi calci 2011: alle 15 Don Bosco A-Don Bosco B (5°/6° posto), alle 15.40 La Foce-Ceparana (3°/4° posto), alle 16.20 Canaletto-Colli Ortonovo. A seguire le premiazioni.