Tarros Sarzanese, si è dimesso Alessandro Luciani: "Lascio per motivi personali"

Sarzana ( SP )- In casa Tarros Sarzanese c'è aria di rivoluzione. Dopo gli addii ufficiali di Francesco Leone, passato sulla panchina della prima squadra del Ceparana Calcio, e quello di Jacopo Foschi, anch'esso vicino alla panchina di una formazione del settore giovanile del Ceparana Calcio, oggi è la volta del responsabile della Scuola Calcio Alessandro Luciani: “ Purtroppo per motivi strettamente personali lascio uno grande società che in questi anni mi ha dato tanto sia a livello umano che tecnico – afferma l'ex responsabile della “cantera” rossonera – Ci sono momenti nei quali si devono prendere decisioni difficili e sofferte per il bene di tutti, sopratutto dei miei bambini e della stessa società. Io sento di aver dato tutto quello che potevo”

Quale sarà il tuo futuro?

“Adesso la mia volontà è quella di fermarmi e pensare con calma. Se ci sarà un progetto giusto ripartirò con lo stesso entusiasmo, anche perchè in questi mesi lontano dai campi da calcio e dai bambini sono stati pesanti e allo stesso tempo mi hanno fatto capire quando sia difficile vivere, calcisticamente parlando, lontano da loro”

Vuoi aggiungere altro?

“Si. Permettimi di ringraziare Stefano Lucchi e Riccardo Bonamino che mi hanno permesso di crescere molto in questi anni e spero di aver lasciato qualcosa di positivo a loro e alla società della Tarros Sarzanese, dove lascio un pezzo del mio cuore. Spero sia solo un semplice arrivederci”