Tarros Sarzanese, presentati i mister del Settore Giovanile e della Scuola Calcio

Sarzana ( SP ) - Dopo il lungo stop invernale e la lenta ripresa della nuova stagione, la Tarros Sarzanese ha definito tutto quanto necessario a riprendere l'attività in vista della stagione 2020/201, mettendo a disposizione dei propri iscritti un organico di allenatori e collaboratori di livello assoluto.



Staff tecnico del Settore Giovanile, dove è stato confermato Mirco Nardi come Resposabile, la guida della formazione Under 17 è stata affidata a Luca Furia ed Alessandro Tognelli, mentre Alessandro Rolla ed Alessio Grispo saranno i mister degli Under 16. I mister delle formazioni Under 15 e Under 14, invece, sono Piergiorgio Benettini e Luca Arfanotti, Davide Conti, Marco Pellegrini e Federico Dell'Amico. Gli Esordienti 2008 saranno guidati da Saverio Beghè, Massimo Di Salvo e Michael Ricci, mentre gli Esordienti 2009 sono stati affidati ai mister Giulio Ponte, Angelo Ranieri e Gabriele Simone. L'area portieri vedrà impegnati gli esperti Luca Pastine e Alessio Alberti.



Staff tecnico Scuola Calcio - Il nuovo responsabile Alessio Bertoli ha sciolto le riserve affidando a David Pezzimenti e ad Emiliano Ruggeri la conduzione tecnica dei 2010, mentre alla guida dei 2011 vedrà impegnati Vincenzo Pollio, Davide Marchini e Luigi Albino. Roberta Borrello e Alessandro Lipillini saranno i mister dei 2012, invece Giuseppe D'Ascoli ed Andrea Caleo saranno quelli dei 2013. La categoria dei 2014, 2015 e 2016, ovvero i futuro, è stata affidata ad Alessandro Lipillini, Jonathan Larcombe e Giuseppe D'Ascoli. I portieri, invece, saranno seguiti da Ivan Vatteroni.



Intanto la società rossonera ha reso noto che proseguiranno le attività per tutte le annate presso lo stadio Luperi, il centro sportivo Berghini e campi sussidiario a porte chiuse in ottemperanza all’ultima ordinanza N. 60 regionale del 12/09/2020 fino a nuova comunicazione.