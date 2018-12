Tarros Sarzanese, il giovane Scuto passa alla Carrarese

Sarzana - Ennesima soddisfazione per il Settore Giovanile della Tarros Sarzanese. Infatti, il sodalizio rossonero ha ufficializzato la cessione del giovane calciatore Mattia Scuto, classe 2005, alla Carrarese. La trattativa, nata da diverse settimane, è stata portata a termine dal direttore generale Stefano Lucchi. Soddisfatto per l'operazione Oreste Petrucci, responsabile del settore giovanile rossonero: “ Mattia è stato un punto fermo della formazione dei Giovanissimi 2004 allenata da Walter Lunghi e David Pezzimenti dimostrando, mese dopo mese, di meritarsi questa grande occasione. In questi giorni sono arrivate numerose richieste di visionare i nostri calciatori da parte delle società professionistiche e non nego che a breve potremmo annunciare il passaggio di altri nostri tesserati ad altre società professioniste. Tutto questo ci rende felici in quanto è una dimostrazione che stiamo lavorando bene per la crescita dei nostri tesserati”. L'ottimo lavoro svolto dal settore giovanile ha un nome, anzi un metodo ben preciso: “La società in questi ultimi anni ha investito molto sul settore giovanile e in particolare nei mister e nel metodo di allenamento Coever Coaching” conclude Oreste Petrucci.