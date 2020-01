Tarros Sarzanese, il Club Levante trionfa nel "Memorial Salvietti"

Sarzana (SP ) - Va in archivio il Memorial Salvietti per la leva Primi calci 2011 dove a trionfare sono i piccoli calciatori del Levante 2017 che nel girone oro supera in ordine il Borgo, per una miglior differenza reti, Tarros Sarzanese e il Don Bosco Spezia. Mentre nel girone argento vincono le Pianazze che precedono il Forte dei Marmi, Academy Tirrenia 1973 e il Luni Calcio. Al termine le premiazioni con la presenza del Presidente del sodalizio rossonero Gianfranco Pietrobono e l'organizzatore Stefano Stano con coppe e medaglie per tutti gli atleti; premiato come capocannoniere Martinez del Levante autore di 7 gol.





Primi Calci 2011

Tarros Sarzanese - Luni Calcio = 1 - 0 Venturini

Ac. Tirrenia 1973 - ASD Levante = 0 - 5 Martinez (2), Raggi (2), Santucci

Don Bosco Spezia - Arci Pianazze = 2 - 0 Fortini, Paganelli

Il Borgo - Forte dei Marmi = 1 - 1 Soro Barberi

Ac. Tirrenia 1973 - Luni Calcio = 1 - 1 Bondielli Lorenzini

Forte dei Marmi - Don Bosco SP = 0 - 0

Il Borgo - Arci Pianazze = 2 - 1 Soro, Mirabelli Rossi

Tarros Sarzanese - Ac. Tirrenia = 2 - 1 Zanzarelli, Bacigalupi Giandrago

Luni Calcio - ASD Levante 2017 = 0 - 7 Bellesi (2), Martinez (2), Filipponi (2),

Tarros Sarzanese - ASD Levante = 0 - 3 Martinez (2), Costa

Forte dei Marmi - Pianazze = 3 - 0 Ferri (2), Belluomini

Il Borgo - Don Bosco Spezia = 2 - 2 Mezzasalma, Soro Paganelli (2)

Girone Argento:

Ac. Tirrenia - Arci Pianazze = 0 - 0

Luni Calcio - Forte dei Marmi = 0 - 2 Beqiri, Ferri

Forte dei Marmi - Arci Pianazze = 0 - 1 Vasquez

Ac. Tirrenia - Luni Calcio = 3 - 1 Fabbri (2), Bondielli Accorsi

Luni Calcio - Arci Pianazze = 0 - 2 Tresconi, Vasquez

Ac. Tirrenia - Forte dei Marmi = 0 - 1 Ferri

Girone Oro

Don Bosco Sp - ASD Levante = 0 - 2 Martinez, Bonfiglio

Il Borgo - Tarros Sarzanese = 2 - 0 Soro (2)

Don Bosco Sp. - Il Borgo = 0 - 0

Tarros Sarzanese - ASD Levante = 1 - 1 Lagomarsini Bonfiglio

Don Bosco Sp. - Tarros Sarzanese = 0 - 1 Venturini

Il Borgo - ASD Levante 2017 = 0 - 0

Levante 2017: Prosposito, Bellesi, Bonfiglio, Consoli, Costa, Filipponi, Franceschetti, Raggi, Martinez, Santucci, All. Consoli Marco

Il Borgo: Raviolo, Mezzasalma, Mussini, Gafuri, Mirabelli, Bertini, Soro, Guastini, Latino, all. Bertolla Stefano

Tarros Sarzanese: Biso, Simonelli, Zanzarelli, Venturini, Bartolini, Leboffe, Lagomarsini, Casale, Pedrazzi, Petacchi, Bacigalupi, Assini, all. Marchini Davide e Pollio Vincenzo

Don Bosco Spezia: Arnauts, Fois, Fortini, Molica, Paganelli, Pepe, Pieroni, Rebecchi, Bravi, Pagan, Rocca, all. D'Onofrio Alberto



Classifica Finale

1) ASD Levante 2017

2) Il Borgo

3) Tarros Sarzanese

4) Don Bosco Spezia

5) Arci Pianazze

6) Forte dei Marmi

7) Ac. Tirrenia 1973

8) Luni Calcio

Capocannoniere :

Martinez ( ASD Levante 2017 ) 7 gol