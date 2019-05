Tarros Sarzanese, ha preso il via il memorial "Galletto"

Sarzana ( SP ) - Con le partite disputate per la categoria dei Pulcini 2008, Pulcini 2009; Primi Calci 2010 e Primi Calci 2011, ha preso il via ufficialmente la VI° edizione del memorial “Galletto”, torneo organizzato dalla Tarros Sarzanese sotto l'attenta regia del resposanbile dei tornei Stefano Stano, che si svolge sul terreno in sintetico del centro sportivo Berghini di Sarzana. Questi i risultati della partite disputate: Pulcini 2008: Ceparana - Filvilla 3-0( Parentini (2), Bononi), Poggioletto - Tarros Sarzanese 0-4( Ederti (2), Agolli, Cervia), Magra Azzurri - San Marco Avenza 6-0 ( Diana (2),Andreini (2), Andreoli, Palla ), Carrarese - Pr. Nicolisola 11-3 ( D'Antonio (3), Paolini (3), Guastini (2), Corsi, Puccetti Spinelli, Baldoni, Vietina, Bertola ), San Marco Av. - Filvilla 2-1 ( Corbani, Magaldi, Azzolini ), Ceparana - Magra Azzurri 8-1 ( Parentini (3), Valeriani (2), Bernardo, Pannullo, Roncati, Di Sparano ), Carrarese – Tarros Sarznaese 4-2 ( Giannotti (2), D'Antonio (2), Scieuzo, Borsi ). Classifica Girone A: Carrarese 6, Tarros Sarzanese 3, Poggioletto e P. Nicolisola 0. Classifica Girone B: Ceparana 6, Magra Azzurri 3, San Marco Avenza 3, Filvilla 0. Pulcini Leva 2009 Ceparana - Perticata 2-1 (Pesare, Lorè, Petrafesa ), Canaletto – Ceparana 0-7 ( Di Marco (4), Pesare, Lorè, Carpanese ), Tarros Sarzanese - Forte dei Marmi 2-3 ( Federici, Tendola, Lupoli (2), Lenzi ), Forte dei Marmi - Arci Pianazze 0-5 ( Meleqi (2), Richichi (2), Fedi ), Colli Ortonovo – Perticata 2-0 ( Marsili, Petrov ), Canaletto Sepor - Colli Ortonovo 0-6 ( Petacchi, Petrov, Bedini (3), Caria ), Tarros - Or. Nazzano 1-4 ( Tendola, Belloni (2), Tendola, Peressini ). Classifica Girone A: Forte dei Marmi, A. Pianazze, Or. Nazzano 3, Tarros Sarznaese 0. Classifica Girone B: Ceparana, Colli Ortonovo 6, Canaletto Sepor e Perticata 0. Primi Calci 2010: Oratorio Nazzano - Canaletto 0-13 ( De Simone (5), Rollandi (3), Khayar (2), Cuva, D'Onofrio, Natali ), Aullese - Arci Pianazze 8-0 ( Tarantola (2), Amorfini (2), Delle Piane (2), Vulcano, Riani ), Tarros Sarzanese - Il Borgo 6-1 ( Paolillo (4), Squatrito, Monaro, Vatteroni ), Aullese – Perticata 2-2 ( Codelupi, Paolini, Baldelli, Reyes Garcia ), Tarros Sarzanese – Canaletto 2-3 (Paolillo (2), De Simone, Pisani (2) ), Pr. Nicolisola - Arci Pianazze 2-3 ( Ferrari, Susini, Cozzani (2), Leverotti ), Pr. Nicolisola - Atl. Perticata 2-4 ( Susini (2), Petrafesa (2), Mattei, Marchini ), Il Borgo - Oratorio Nazzano 7-1 ( Vatteroni (3), Cabani (3), Romeo ). Classifica Girone A:Canaletto 6, Tarros Sarzanese, Il Borgo 3, Or. Nazzano 0. Classifica Girone B: Aullese, Perticata 4, Arci Pianazze 3, P. Nicolisola 0. Primi Calcio 2011: Forte dei Marmi - Il Borgo 0-3 ( Cargiolli (2), Bertolla ), Tarros Sarzanese - ASD Tirrenia 1973 2-0, Don Bosco - Tarros Sarzanese 2-1 ( Bravi, Pepe, Simonelli ), Il Borgo – Montignoso 1-1 ( Bertolla, Giliberti ), Luni Calcio - Forte dei Marmi 1-4 ( Lorenzini, Belluomini (2), Beqiri, Ferri ), Pontremolese - Tirrenia 0-2 ( Musetti, Drago ), Don Bosco Spezia - Pontremolese 7-4 ( Molica (4), Fois (2), Roca, Ferri (3), Bola ), Il Borgo - Luni Calcio 5-0 ( Bertolla (2), Bertini, Mezzasalma, Gafuri ), Forte dei Marmi – Montignoso 0-2 ( Fida, Giliberti ), Don Bosco SP -Tirrenia 2-0 ( Molica, Fortini ), Tarros – Pontremolese 4-1 (Zanzarelli (2), Soro, Bonciani, Ferri ). Classifica Girone A: Don Bosco SP 9, Tarros 6, Tirrenia 3, Pontremolese 0. Classifica Girone B: Il Borgo 7, Montignoso 4, Forte dei Marmi 3, Luni Calcio 0.