Tarros Sarzanese, ecco il nuovo organigramma del settore giovanile

Sarzana - Prende forma il settore giovanile della Tarros Sarzanese che anche in questa stagione vuol rappresentare il fiore all’occhiello della società del presidente Gianfranco Pietrobono. Crescita, formazione, puntando su tecnici qualificati e professionali, questo è il percorso dettato da Oreste Petrucci che oltre a essere il Responsabile del Settore Giovanile è stato promosso a Responsabile Area Tecnica in sostituzione di Riccardo Bonamino, quest’ultimo insignito della carica di Responsabile Affari Generali e Gestione Rapporti Sgs- Lnd. “Ripartiamo con entusiasmo e voglia di fare bene – afferma Oreste Petrucci – La scorsa stagione è stata sicuramente una stagione molto positiva ma resta allo stesso tempo un punto di partenza per cercare di fare al meglio il nostro lavoro. Ci sono alcuni cambiamenti: ma posso dire che tutte le scelte fatte sono state fatte avendo come unico comune denominatore il bene della Tarros Sarzanese e dei ragazzi”. Andiamo a vedere nel dettaglio il nuovo organigramma per la stagione 2018/2019



Organigramma area organizzativa e sanitaria:

Segreteria: Sonia Rubini

Responsabile Settore Giovanile e Area Tecnica: Oreste Petrucci

Responsabile Scuola Calcio: Alessandro Luciani

Responsabile Agonistica: Gian Luca Buttu

Responsabile area tecnica Portieri: Massimiliano

Osservatore: Massimo Ruggeri

Responsabili progetto allenamenti Coever Coaching: Jacopo Foschi e Francesco Leone

Preparatore atletico: Luca Balderi.

Ortopedico: Dott. Adriano Russo

Fisioterapista: Matteo Grassi.

Posturologa: Antonella Principe



Organigramma tecnico

Allievi 2002: Alessandro De Biasi, Luca Balderi

Allievi 2003: Andrea Segurini , Massimo Di Salvo

Giovanissimi 2004: Walter Lunghi, Michele Casini, David Pezzimenti

Giovanissimi 2005: Cristiano Pigerini, Francesco De Paola

Esordienti 2006: Silvio Borghini , Emiliano Ruggeri, Paolo Marconi

Esordienti 2007: Jacopo Foschi, Vincenzo Pollio , Vincenzo Vingiano

Portieri: Massimiliano Ranghetti, Davide Del Ponte, Matteo Bertoli.