Tarros Sarzanese, a tu per tu con Alessandro Luciani

Sarzana (SP ) - Tra pochi giorni parte ufficialmente la stagione agonista 2019/2020 delle formazioni impegnate tornei provinciali della Scuola Calcio e, cosi, abbiamo incontrato Alessandro Luciani, responsabile della Scuola Calcio della Tarros Sarzanese, con il quale abbiamo scambiato due chiacchiere sul progetti della nuova stagione rossonera.



Che stagione sarà?

“Sarà una stagione importante perché siamo chiamati non a confermarci ma bensì a crescere ulteriormente, anche in virtù degli sforzi della nostra società ( vedi i nuovi campi in erba naturale del Berghini a 11 e del Sussidiario) che ci danno veramente una responsabilità ulteriore.”

Quali progetti avete per questa stagione?

“Abbiamo tanti progetti per la nostra nuova e rinnovata scuola calcio, ma dobbiamo sempre rimanere concentrati sul nostro obbiettivo principale che è quello della crescita calcistica e umana di ogni bambino”.

Da dove riparti?

“Riparto da tutto ciò che di buono è stato fatto in tutti questi anni ma sicuramente riparto anche dagli errori commessi, perché sono da quelli che si deve dimostrare di essere cresciuti”.

Qual'è la cosa che più ti piace di questa tua grande passione per il calcio giovanile?

“La risposta è semplice. Mi piace stare a contatto con i miei bimbi e vederli crescere giorno dopo giorno. Inizio ora a raccogliere i frutti del mio lavoro. Dopo tanti anni, infatti, mi sto rendendo conto solamente ora di tutti i ragazzi che mi vogliono bene e mi ricordano con affetto. Mi piace pensare che a loro qualcosa di buono ho lasciato, aldilà della parte sportiva. Sono loro che mi danno la voglia di continuare a migliorarmi anno dopo anno. Poi certo essere alla guida di quella che reputo, e nessuno me ne voglia, la scuola calcio dilettantistica più importante della provincia mi impone anche di pensare alla crescita calcistica delle nostre squadre”.

E la parte meno piacevole?

“La parte meno piacevole? Anche qui la risposta è scontata, e credo tu l'abbia già capita. Ti dico solo che tutte le sere quando mio figlio rientra da allenamenti e partite la mia domanda è la solita: “Ti sei divertito?” Credo che dovrebbe essere così per tutti ma così non è. Sarebbe l'ora di cambiare realmente le cose e di cominciare a parlare solo di sport e non di cose che nulla hanno a che fare con il campo”.

Vuoi aggiungere altro?

“Permettimi di per ringraziare tutte le persone che per me sono fondamentali. Parlo del nuovo direttore Nardi, del responsabile dell'agonistica Ruggeri, di Sonia Rubini, del responsabile dei tornei Stano e di tutte le persone che lavorano nelle nostre strutture. Per ultimo, ma non per questo meno importanti, permettimi di ringraziare Luigi Albino, mio braccio destro e prezioso consigliere, e Alessio Bertoli, responsabile C.A.S, i direttori Lucchi e Bonamino e il presidente Pietrobono, che mi hanno rinnovato la loro fiducia".