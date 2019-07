Tarros Sarzanese, Mirco Nardi è il nuovo resposanbile del Settore Giovanile

Sarzana ( SP ) - Il Settore Giovanile della Tarros Sarzanese è già proiettata al futuro. Il club del presidente Gianfranco Pietrobono ha ufficializzato la nomina del nuovo responsabile del settore giovanile che inizierà a lavorare da oggi. Si tratta di Mirco Nardi, dirigente che non ha bisogno di presentazioni e che è molto conosciuto sul territorio.

" Cambio alla guida del Settore Giovanile della nostra società: Mirco Nardi subentra a Oreste Petrucci che ha deciso di lasciare il nostro club per prendersi un periodo di riposo dopo quattro splendidi anni culminati con le conquiste del Titolo Regionale Giovanissimi e della Coppa Regionale del Presidente. Mirco Nardi, diplomato Uefa A, inizierà ufficialmente il suo lavoro da lunedì 1 luglio per creare le squadre che andranno ad affrontare gli impegni della prossima stagione. In bocca al lupo Oreste per il tuo futuro e benvenuto Mirco nella nostra società". Questo il comunicato della società rossonera.