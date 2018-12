Tarros Sarzanese, Matteo Silvano passa alla Virtus Entella

Sarzana (SP) - Ancora una grande soddisfazione per il Settore Giovanile della Tarros Sarzanese. Infatti, dopo il passaggio di Scuto alla Carrarese questa volta il sodalizio rossonero ha ufficializzato la cessione di Matteo Silvano, classe 2007, alla società della Virtus Entella. “Ancora una volta sono qui a fare i complimenti alla nostra società, che negli ultimi anni ha puntato forte sulla crescita del Settore Giovanile e della Scuola Calcio– afferma Oreste Petrucci, responsabile del Settore Giovanile rossonero – Matteo Silvano è cresciuto molto in questi ultimi due anni, anche grazie al grande lavoro che hanno svolto i mister Jacopo Foschi, Vincenzo Pollio e Vincenzo Vingiano, fino ad attirare su di se gli interessi di alcune società professionistiche. Alla fine, come detto in precedenza, l'ha spuntata la Virtus Entella”. Quindi, ennesima grande soddisfazione per la cantera rossonera che ancora una volta conferma l'obbiettivo della crescita tecnica dei propri tesserati a discapito, a volte, anche dei risultati.