Tarros Sarzanese, Alessandro Rolla alla guida degli Under 16

Sarzana ( SP ) - Terminata la sua avventura alla guida della Santerenzina, Alessandro Rolla riparte dal Settore Giovanile della Tarros Sarzananese. L'ex allenatore dei verdi di Santerenzo, infatti, sarà il nuovo allenatore della formazione dei Under 16 rossoneri. A dare l'annuncio lo stesso allenatore: “Nonostante sia la nona stagione consecutiva che alleno, quest'anno per la prima volta ho ricevuto davvero tante offerte, sia dalla categoria che dal settore giovanile, e questo sicuramente mi ha fatto molto piacere, ma allo stesso tempo mi ha messo davanti ad una scelta complicata.

Ci tengo a ringraziare tutte le società che mi hanno cercato. Alla fine, con grande convinzione e con tanto entusiasmo, ho preso la mia decisione: torno ad allenare in un settore giovanile accettando la proposta della squadra della mia città dove sono cresciuto sia calcisticamente che come ragazzo.

Guiderò i ragazzi del 2005 che parteciperanno al campionato allievi fascia B della Tarros Sarzanese. Ringrazio la società tutta e il responsabile del settore giovanile Mirco Nardi per la possibilità che mi è stata concessa, da parte mia cercherò come sempre di dare il massimo”.