Svolta rosa per il Follo Calcio 2012

Svolta in rosa del Follo Calcio. Con l’iscrizione di una squadra tutta femminile al prossimo campionato dell’annata 2007, categoria Esordienti, il club di solo settore giovanile diventa il primo non professionistico (c’è anche lo Spezia da tempo…) a proporre una compagine interamente di ragazze.

Ma non è tutto qui. Il sodalizio biancoblu infatti indice per martedì prossimo 15 Ottobre un “open day”, immancabilmente alla Cittadella dello Sport follese, aperto a tutte le ragazze e bambine di classe dalla 2005 alla 2013; sebbene le tre classi particolarmente sotto attenzione saranno quelle 2006, 2007 e 2008, anche nella prospettiva appunto della formazione della squadra suddetta: dunque, il Follo mira a un tale tipo di discorso, ma esteso.

L’iniziativa ha catturato le attenzioni federali, tanto che saranno presenti sia il delegato all’attività femminile regionale Fabio Gallo, che quello provinciale Massimo Borgetti. Si comincia alle ore 17.30. Già diverse le iscritte e non solo le ragazze già del Follo. Per informazioni ci si può rivolgere al numero di telefono della segreteria 0187 – 1870170.

In effetti, “Il Follo Calcio si tinge di rosa”, come s’intitola l’ “Open Day”.