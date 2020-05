Summer Champions League, Alessandro Luciani: "Situazione difficile ma restiamo fiduciosi"

Sarzana - Con una nota stampa apparsa sulla pagina ufficiale della Summer Champions League, il patron Alessandro Luciani ha voluto fare il punto della situazione. “Purtroppo siamo ancora in attesa di capire le nuove disposizione per sapere se potremmo svolgere la manifestazione. Se ci fosse la possibilità di scendere in campo nel mese di luglio, e noi lo speriamo vivamente, sicuramente metteremo a disposizione tutte le nostre forze per attenersi alle norme igieniche sanitarie. Consapevoli del momento, e soprattutto consapevoli che la salute viene prima di tutto, noi restiamo comunque fiduciosi e continuiamo a lavorare giornalmente per non farci trovare impreparati. La nostra grande fiducia ci ha portato a elaborare un nuovo progetto che consentirà ai bambini di poter tornare a giocare e quindi alla normalità di prima. Una normalità che si meritano dopo questi mesi di reclusione forzata. Al momento, però, non posso svelare nulla”. Queste le parole espresse dall’organizzatore dell’importante torneo di calcio giovanile che si dovrebbe svolgere nel mese di luglio presso il centro sportivo di Castelnuovo Magra.