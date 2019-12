Spezia Europa League, il punto sulla seconda giornata

Girone A - E' giunta alla seconda giornata anche il torneo Spezia Europa League, manifestazione di calcio a sette organizzata da Campionato Spezzino sotto l'attena regia del Patron Franco Atzei. Nel Girone A, Prima vittoria stagionale del Vit All Infissi che batte 5-0 la Macelleria Gastronomia Pescetto e aggancia al primo posto il Palasprint ForMe che, nonostante le cinque reti siglate da Vinci, non va oltre il pareggio contro l'Omeca. Nel Girone B, vince a tavolino la formazione dell'Alta Street, mentre è stata rinvia a venerdì 27 dicembre la partita tra la Pizzeria Pulcinella Sbullonati e la Fulgor FC. Nel Girone C, le reti di Aloim Guano, Rega Cambrin, Cozzani e Arena regalano la vittoria alla Gold Piangina Gym, mentre termian in parità la sfida tra la Sitep Italia e la Palomita Blanca, capolista del girone. Nel Girone D, crolla il CSI Vernazza contro il Calcio Nave, mentre la tripletta di greco porta alla vittoria la Dinamo Spritz che batte il Terzo tempo.





Girone A

Omeca – Palasprtin ForMe 6-6 ( Del Pistoia 2, Forma 1, Bettali 2, Babasuli; Vinci 5, Tognoni )

Vit All Infissi – Macelleria Gastronomia Pescetto 5-0

Classifica: Palasprint ForMe e Vit All infissi 4; Omeca 4; Macelleria Gastronimia Pescetto 0



Girone B

Alta Street – B.M Canaletto 6-0

Pizzeria Pulcinella Sbullonati – Fulgro FC si gioca il 27/12/19

Classifica: Pizzeria Pulcinella Sbullonati e Alta Street 3; B.M Canaletto 2; Fulgor FC 0



Girone C

Sitep Italia – Palomita Blanca 2-2 ( Francini )

Alta Lunigiana – Gold Piangina Gym 4-5 ( Giubbani 2, Servi, Cavalleri; Aloi, Guano, Rege Cambrin, Cozzani, Arena )

Classifica: Palomita Blanca 4; Gold Piangina Gym 3; Sitep Italia 2; Alta Lunigiana 1



Girone D

CSI Vernazza – Calcio Nave 4-5 ( Resasco, Russo, Sula, Vergassola )

Terzo Tempo – Dinamo Spritz 4-5 ( Incarnato 2, Maccarone 2; Greco 3, Macera, Castillo )

Classifica: Dinamo Spritz 6; Calcio Nave 3; CSI Vernazza e Terzo tempo 1



A cura di J.L