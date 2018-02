Sorteggiati i 10 gironi della 70° Viareggio Cup

Saranno quaranta le formazioni al via di cui 24 quelle italiane. Lo Spezia Calcio inserito con i campioni in carica del Sassuolo, con i nigeriani dell'Abuja in una sorta di derby e con il Bruges. Nel Gruppo 1 la Rappresentativa Serie D

La Spezia - Nella mattinata odierna si è svolto nella sala di rappresentanza del Comune di Viareggio il sorteggio dei 10 gironi dell'edizione numero 70 della Viareggio Cup. La famosissima kermesse di calcio giovanile mondiale si terrà dal 12 al 28 di Marzo. Presenti al sorteggio, oltre al presidente del Centro Giovani Calciatori Alessandro Palagi, il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro e il consigliere regionale toscano della Figc Giorgio Merlini. Tra i vari campi della manifestazione vi saranno anche impianti dello spezzino, tra gli altri anche il bellissimo Centro Sportivo Ferdeghini dello Spezia Calcio. Anche la formazione aquilotta parteciperà con la propria Primavera alla manifestazione ed è stata inserita nel Girone 2 del Gruppo A con i campioni in carica del Sassuolo, i belgi del Bruges e i nigeriani dell'Academy di Abuja in una sorta di derby per i "bianchi" di patron Volpi. Per quanto concerne invece la Rappresentativa Serie D il Girone e il N°1 del Gruppo A. Di seguito tutti i raggruppamenti.



GRUPPO A *





Girone 1: Empoli, Nacional 1950 (Paraguay), Rappresentativa Serie D, Livorno.

Girone 2: Sassuolo, Bruges (Belgio), Spezia, Abuja (Nigeria).

Girone 3: Inter, A.P.I.A. Leichhardt (Australia), Parma, Nania (Ghana).

Girone 4: Sampdoria, Partizan Belgrado (Serbia), Venezia, Pisa.

Girone 5: Torino, Cina Under 19 (Cina), Perugia, Garden City Panthers (Nigeria).



GRUPPO B **



Girone 6: Juventus, Rijeka (Croazia), Benevento, Euro New York (Stati Uniti).

Girone 7: Bologna, Rigas (Lettonia), Cagliari, Deportes Quindio (Colombia).

Girone 8: Milan, Cai (Argentina), Pro Vercelli, UYSS New York (Stati Uniti).

Girone 9: Fiorentina, Pas Giannina (Grecia), Ascoli, Pontedera.

Girone 10: Genoa, Az Alkmaar (Olanda), Spal, Lucchese.



* Le partite del gruppo A si disputeranno lunedì 12, mercoledì 14 e sabato 17 marzo.

** Le partite del gruppo B si disputeranno martedì 13, giovedì 15 e domenica 18 marzo.