Sono sette i calciatori spezzini che saranno impegnati nel Torneo delle Regioni

La Spezia - Grande soddisfazione per il movimento calcistico spezzino che vedrà impegnati sette calciatori al 58° Torneo delle Regioni, che avrà luogo a Fiuggi ( FR ) nel periodo compreso tra il 13 ed il 19 aprile 2019. Nella Rappresentativa Under 15, sono stati convocati Del Bello Francesco e Ciccarello Dario, entrambi del Canaletto Sepor, mentre nella Rappresentativa Under 17 ci sono Scappazzoni Lorenzo dell'Arci Pianazze e Menotti Francesco della Tarros Sarzanese. Purtroppo non ci sarà Desar Dabroia della Tarros Sarzanese, che nelle scorse settimana è stato vittima di un brutto infortunio. Infine, nella Rappresentativa Under 19, sono stati convocati Grisolia Baracco Sebastiano del Don Bosco Spezia Calcio, Gabrielli Mirko della Tarros Sarzanese e Vanacore Kevin del Valdivara 5 Terre. Di seguito le convocazioni.



Rappresentativa Under 19: Bosio Cristiano ( Angelo Baiardo 9, Catanese Michele ( Celle Ligure ), Cannavò Samuele ( Borzoli ), Moretti Tommaso ( Busalla Calcio ), Grisolia Baracco Sebastiano ( Don Bosco Spezia Calcio ), Pollero Michelangelom Maiano Luca, Vallerga Lorenzo ( Finale ), Fazio Giacomo ( Imperia ), Schillaci Mattia (Ospedaletti Calcio ), Gaglioli Martin ( pietra Ligure ), Mazzino Giacomo ( Rivasamba ), Salmaso Andrea ( Taggia ), gabrielli Mirko ( Tarros Sarzanese ), Scala Samuele, Dagnino Diego, Briano Andrea ( vado ), Vanacore Kevin ( Valdivara 5 Terre ), Crocilla Lorenzo ( Varazze )



Rappresentativa Under 17: Scappazzoni Lorenzo (Arci Pianazze ), Calci Samuele, Piccarreta Federico ( Genova Calcio ), Ribizzi Marco, Cristaini Emanuele ( Goliardicapolis ), Cantoni Lorenzo, Iofrida lorenzo, Marella Nicolò ( Ligorna ), Boiga Nicolas ( Loanesi ), Cassini Valentino, Travella Luca ( Ospedaletti ), Barisone Lorenzo, Balla Erald, Gambetta Tiziano ( Savona ), Menotti francesco ( Tarros Sarzanese ), Caccio Federico, Latella Giacomo, Franco Riccardo ( Unione Sanremo ), D'Antoni riccardo ( Vado ), Oggianu carniglia Alessandro ( voltrese Vultur )



Rappresentativa Under 15: Graziani Thomas ( Albenga ), Perola riccardo ( Ca de Rissi ), Del bello Francesco, Ciccarello Dario ( Canaletto Sepor ), Placido Alessandro ( Entella ), Mancuso Davide ( Sestrese ), Parise Luca, Garbagna Lorenzo ( goliardicapolis ), Borzone Francesco, Caudini Edoardo, Santeusanio Marco ( James ), Tirio Davide, Bignone Tiziano, Briano Andrea ( Savona ), Bastita Matteo, Coccoluto Riccardo, Galante Tommaso ( Unione Sanremo ), Varaldo Filip, tripodi Domenico, Fontana Matteo.