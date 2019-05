Soddisfazione in casa Don Bosco: Grisolia Baracco convocato nella Rappresentativa Nazionale Under 18

La Spezia- Grande soddisfazione in casa Don Bosco Spezia Calcio per la notizia giunta nei giorni scorsi: l'attaccante Sebastiano Grisolia Baracco, vice capocannoniere regionale, è stato convocato per la Rappresentativa Nazinale Dilettanti Under 18 che parteciperà nei prossimo giorni alla 43esima edizione del Trofeo “A. Dossena”. Sabato 25 maggio, infatti, il forte attaccante salesiano raggiungerà il ritiro di Coccaglio ( BS ) dove sosterrà i primi allenamenti in vista dell'esordio della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 18, quest'ultima allenata da mister Tiziano De Patre, di mercoledì 29 contro la formazione del Gois. Una convocazione, che arriva dopo quella della Rappresentativa Regionale impegnata nell'ultimo torneo delle Regioni, che sicuramente ripaga i grandi sacrifici fatti negli ultimi anni di questo giovane dalle belle speranze. In bocca al lupo Sebastiano.