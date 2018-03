Si è giocata ieri pomeriggio l'amichevole Canaletto - A.p.i.a. Leichardt

Il club australiano, ospite della Juniores Regionale dei canarini, sta preparando l’esordio della 70^a Viareggio Cup

La Spezia - E’ iniziato nei migliori dei modi la mini-tournèe degli australiani dell’A.p.i.a. Leichardt in terra italiana. La prima sgambata del corposo programma pre torneo si è svolta sul sintetico cittadino dell’”Astorre Tanca” casa della titolata società del Canaletto Sepor. Il risultato (cinque gol dei “canguri” uno nella prima frazione e quattro nel secondo tempo) è passato in secondo ordine. I simpatici ospiti sono in piena preparazione atletica e tecnica per preparare al meglio la condizione in vista della 70^a edizione della Viareggio Cup. Le due società hanno stretto amicizia e instaurato tramite i massimi dirigenti una collaborazione in ottica futura per eventuali altri eventi magari allargati anche al settore giovanile e alla scuola calcio con il Club di Sidney. Per i canarini gli onori casa sono stati eseguiti dal Direttore Generale Fabrizio Vaccarini e Manuele Ziino in rappresentanza dei Tigers.



Tabellino



Canaletto-A.p.i.a. Leichhardt 0-5

Marcatori :28’ Taverniti, 48’ Guzman,51’ Dascanio(aut.),67’ Zane, 78’ Kappot



Canaletto Sepor: Piazza,Tartaruga,Dascanio, Pasini,Romano,Mondini, Fomo,Ambriosini, Bertagna,Camarà, Venturi. All. Gianardi

Entrati nel S.t.: Di Grazia, Masini, Caneri, Messina, Bah, Rodriguez,Quezada.



A.p.i.a. Leichhardt: Cory,Kmet,Gittanm,Guzman,Azzone, Azzone, Tarverniti, Donadel, Da Silva, Paslis, Sartor, Zeke. All. Cosentino F.

Entranti nel S.t.: Marris, Litsas, Kapport, Zane, Cosentino J., Mayeri, Keppie, Ellemi, Scott, Cignarella.



Arbitro: Sig. Palomba della Spezia



Il programma degli australiani hanno ancora a calendario due test dopo La Spezia il giorno successivo la comitiva fa tappa in versilia dove i giovani “canguri” sono di scena a Strettoia di Pietrasanta sul sintetico della “Pruniccia” incontreranno i pari età del Versilia calcio, allenata dal tecnico Daniele Ebetelli, che disputa il campionato juniores toscano, la sgambata e prevista per le ore 14,°°.

Invece l’’ultima amichevole (gli addetti ai lavori sperano il contrario) è stata programmata sul sintetico della “Fossa dei Leoni” per venerdi 9, inizio ore 15 ospiti della locale squadra dell’Atletico Carrara dei Marmi guidata da mister Michele Dati che attualmente guida con pieno merito il girone del campionato Juniores apuo-versiliese.

L’A.p.i.a. Leichhardt Tigers Football Club nasce come Polisportiva Iitalo Australiana fondata nel lontano 1950 da immigrati italiani e hanno giocato nella National Soccer League dal 1979 al 1992 vincendo anche un campionato nel 1987. Nel 2009 sono diventati menbri dello New South Wales Premier League.

Tornando all’imminente importante manifestazione i Tigers sono stati inseriti nel raggruppamento con Inter, Parma e i ghanesi del Nania. Il loro esordio ufficiale è fissato per lunedi 12 c.m. contro i nero azzurri milanesi(ore 15,°°) presso lo stadio “Necchi-Balloni” di Forte dei Marmi. Il secondo impegno è con gli africani del Nania, mercoledi 14 marzo (ore 20,30) sul sintetico di Capezzano Pianore (Lu.). Mentre la terza partita del girone di qualificazione è contro i ducali del Parma allo stadio “Masoni” di Fornacette di Pisa alle ore 15:00