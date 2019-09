Si alza il sipario sulla stagione della Juniores Nazionale della Fezzanese

Sabato prossimo l'esordio in gara ufficiale con la trasferta in casa del Follonica Gavorrano. Rosa molto rinnovata con tredici nuovi elementi, alla guida per il sesto anno consecutivo mister Piergiorgio Bonati

Portovenere - E' ormai pronta a partire ufficialmente anche la nuova stagione per quanto riguarda la Juniores Nazionale della Fezzanese che esordirà in campionato il prossimo sabato in casa del Follonica Gavorrano. I giovani "Verdi" sono infatti stati inseriti nel Girone G in compagnia di sole formazioni toscane come unica rappresentate della Liguria.



Il Responsabile dell'Area Tecnica Giuseppe Celentano ha molto rinnovato la rosa affidata per il sesto anno consecutivo a mister Piergiorgio Bonati. Con lui sempre presente il Team Manager Marco La Ferla, mentre la novità è rappresentata dal vice allenatore Matteo Antonietto, che in passato ha vestito lui stesso la maglia della Juniores fezzanotta diventandone anche il capitano, fresco di patentino ottenuto al corso per allenatori di calcio.



Per quanto riguarda i giocatori sono nove i calciatori riconfermati, mentre tredici i nuovi acquisti. Vediamo nel dettaglio la nuova rosa.



ROSA JUNIORES NAZIONALE STAGIONE 2019/2020



Portieri:



Moscoloni Massimo - Classe 2001 - Confermato

Ravecca Davide - Classe 2002 - dall'Arci Pianazze



Difensori:



Ascoli Matteo - Classe 2002 - dall'Arci Pianazze

Centi Tommaso - Classe 2002 - dall'Arci Pianazze

Manfredini Andrea - Classe 2002 - dall'Arci Pianazze

Parziale Francesco - Classe 2001 - Confermato

Piazza Mario - Classe 2001 - dal Valdivara 5 Terre

Russi Elia - Classe 2001 - Confermato

Salku Matteo - Classe 2001 - Confermato

Simoni Aldo - Classe 2002 - dal Margine Coperta



Centrocampisti:



Ambrosi Filippo - Classe 2002 - dal Valdivara 5 Terre

Fabiani Giacomo - Classe 2001 - Confermato

Launi Lorenzo - Classe 2002 - dall'Arci Pianazze

Maglione Gianmaria - Classe 2002 - dallo Spezia Calcio

Pierotti Matteo - Classe 2002 - dall'Arci Pianazze

Scappazzoni Lorenzo - Classe 2002 - dall'Arci Pianazze

Tonelli Fabio - Classe 2002 - dall'Aullese



Attaccanti:



Carlini Edoardo - Classe 2002 - dal Margine Coperta

Lazzari Balin - Classe 2002 - dall'Arci Pianazze

Franceschini Gregorio - Classe 2001 - Confermato

Frolla Francesco - Classe 2001 - Confermato

Pieri Mark - Classe 2000 - Confermato

Ridondelli Luca - Classe 2001 - Confermato