Settore Giovanile, ufficializzate alcune date dei recuperi

La Spezia - Il Comitato Regionale Liguria ha reso noto, con il comunicato uscito nel tardo pomeriggio di ieri, alcune date delle partite di recupero dei Campionati Regionali Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14. Di seguito il programma dei recuperi









UNDER 17 GIRONE B (2^ Andata)

La gara TARROS SARZANESE Srl – SAMMARGHERITESE 1903 verrà recuperata mercoledì 13.11.2019, alle ore 18.00, sul campo “Berghini” di Sarzana (SP).



La gara ANGELO BAIARDO – DON BOSCO SPEZIA CALCIO verrà recuperata giovedì 14.11.2019, alle ore 18.15, sul campo “G.Strinati” di Genova/S.Eusebio.



UNDER 16 GIRONE B (2^ Andata)

La gara SAMMARGHERITESE 1903 - TARROS SARZANESE Srl verrà recuperata mercoledì 20.11.2019, alle ore 18.30, sul campo “Sen. Broccardi” di Santa Margherita (GE).



La gara DON BOSCO SPEZIA CALCIO – ANGELO BAIARDO verrà recuperata mercoledì 13.11.2019, alle ore 18.00, sul campo “F.Cimma” La Spezia.



UNDER 15 GIRONE B (2^ Andata)

La gara TARROS SARZANESE Srl – DON BOSCO SPEZIA CALCIO verrà recuperata mercoledì 13.11.2019, alle ore 16.30, sul campo “Berghini” di Sarzana (SP).



UNDER 14 GIRONE B (2^ Andata)

La gara DON BOSCO SPEZIA CALCIO - TARROS SARZANESE Srl verrà recuperata giovedì 14.11.2019, alle ore 18.00, sul campo “F.Cimma” La Spezia.



La gara ARCI PIANAZZE – RIVASAMBA H.C.A. verrà recuperata giovedì 14.11.2019, alle ore 16.00, sul campo “M. Scopsi” di Arcola (SP).