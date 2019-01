Settimana di finali al "Natale Canarino"

In via di conclusione la kermesse di calcio giovanile organizzata dal Canaletto Sepor. Domani in programma i Quarti di Finale della classe 2007, domenica le semifinali delle classi 2007 e le finali delle classi 2006 e 2010

La Spezia - Ultima settimana di finali per la rassegna “Natale Canarino 2018” la manifestazione giovanile in via di conclusione al campo “Tanca” organizzata dal Canaletto Sepor in sinergia con Ferdercalcio e Aia spezzina per ricordare dirigenti come Sergio Cappagli, Ilio Montegriffo, Gualtiero Vaccarini, Cesare Mori, Pietro Ivani e Egidio Rossi che hanno fatto la storia della gloriosa società giallo-blu.

In campo per il Memorial “Egidio Rossi “ i più piccini del 2013, anche qui tutti premiati con il medesimo riconoscimento offerto da Ciro e Beppe Di Cristo della Locanda Alinò.

Meravigliosa la simbolica finale tra il Canaletto e il Levanto, terminata comunque in parità dove si sono viste giocate tecniche sorprendenti che hanno accesso il numeroso pubblico intervenuto: protagonisti Brandon Prestia e Mattia Pittaluga tra i canarini guidati da Nicolò Ugenti, Davide Frasca e Riccardo Azzinnari tra i levantesi di Alex Rezzano.

Per non parlare di Roberto Lamanna autore di una tripletta per la Foce di Danilo Davoli.

Alle premiazioni coordinate da Alteo Bolognini e Daniele Trentacoste, sono intervenuti il responsabile della scuola calcio canarina Ugo Questa, il direttore tecnico Angelo Colletta e Maida, moglie di Egidio Rossi, storico dirigente dell’Oratorio salesiano. La rassegna si svolge grazie alla collaborazione di Locanda Alinò, Ri.C.El. e Good Job srl.



Finali 2013: Levante-Tarros 1-1 (Donati; Cecchini), La Foce-Magra Azzurri 3-1 (La Manna 3; Battistini), Canaletto-Levanto 3-3 (Pittaluga 2, Prestia; Azzinari, Frasca 2).



Canaletto: Brandon Prestia, Alessandro Incerti, Rayan Harusha, Mattia Pittaluga, Emanuele Nebbia Colomba, Nino Camolei, Mattia Cuva, Lorenzo Leggio, Giovanni Conti. All. Ugenti



Levanto: Pietro Ghirardi, Federico Barbera, Cesare Defilippi, Rocco Galleno, Nicolò Germano, Lorenzo Varsi, Davide Frasca, Riccardo Azzinnari. All. Rezzano.



La Foce: Alex Stirbu, Massimiliano Marcias, Eros Cogliandro, Roberto Lamanna, Daniele Angeli, Filippo De Nino, Ethan Zambrano, Matteo Bacco. All. Davoli.



Magra Azzurri: Leonardo Bachini, Fabio Battistini, Alessandro Brutti, Samuele Pezzimenti, Edoardo Ruffini, Marcello Vesigna, Francesco Cerretti. All. Opretti.



Tarros Sarzanese: Lorenzo Bellè, Francesco Cadeddu, Paolo Casini, Ivan Cecchini, Samuele Davini, Francesco Giorgini, Luca Leboffe, Dennyel Lombardi, Cristian Spadoni, Matteo Torini, Edoardo Michelucci. All. D’Ascoli.



Levante: Andrea Bello, Cesare Dorgia, Alessandro Fabi, Tommaso Palmieri, Filippo Donati, Thomas Maggio, Federico Di Trani, Rafael Tonarelli. All. Manca.



Semifinali 2005



Girone A: Canaletto-Ceparana 1-0 (Perrone), Ceparana-Follo 1-2 (Carli; Testore, Sciambra), Canaletto-Follo 2-1 (Roncarà, Lo Bue; Colaiuta).

Girone B: San Marco-Santerenzina 3-0 (Bertagnini, Giromini, Menconi), Tarros-San Marco 0-2 (Caro L., Menconi), Tarros-Santerenzina 3-0 (Mannelli, Piccioli, Benettini).



Venerdì. Quarti di finale 2007: alle 17 Ceparana-Canalettop, alle 18 Academy Livorno-Spezia, alle 19 Colli Ortonovo-Arci Pianazze

Domenica: alle 9 vinc X- vinc W (semifinale 2007), alle 9.50 vinc.Z-vinc.Y (semifinale 2007), alle 10.50 Follo-Valdivara (3°/4°posto 2006), alle 11.50 Canaletto-Tarros Sarzanese (1°/2° posto 2006).

Campo a 5. Finali 2010: alle 10 Magra Azzurri-Ceparana, alle 10.40 Aullese-Nave, alle 11.20 Canaletto-Tarros S.