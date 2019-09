Scuole calcio d'elite, saranno premiate tre formazioni spezzine

La Spezia - Il Comitato Regionale Liguria ha reso noto che martedì 1 ottobre, presso la sede del Comitato Regionale SGS in Via D. Col 4/5 alle ore 18:00, saranno premiate le società che hanno conseguito il “diploma” di Scuola Calcio d'Elite per la stagione 2018 e 2019. Per le formazioni spezzine saliranno sul palco i dirigenti dello Spezia Calcio, Canaletto Sepor e Tarros Sarzanese, alle quali vanno le nostre congratulazioni. Di seguito le società che saranno premiate:





Scuole Calcio d'Elite

Per la Delegazione di Chiavari: ACD Entella, ASD Rivasamba e US Sestri Levante

Per la Delegazione di Genova: USD Angelo Baiardo, Athletic Club Liberi, USD Campomorone Sant'Olcese, ASD Città Giardino Marassi e ASD CDM Futsal Genova, ASD Praese, Genoa Cricket & FC, ASD Pro Pontedecimo Calcio e UC Sampdoria

Per la Delegazione della Spezia: Spezia Calcio, SSD Tarros Sarzanese e USD Canaletto Sepor

Per la Delegazione di Savona:ASD Cairese, ASD US Primar 1942 Liguria ASD



Scuole Calcio

Per la Delegazione di Chiavari: USD Lavagnese 1919

Per la Delgazione di Genova: FS Sestrese Calcio

Per la Delegazione di Savona: ASD Ceriale Progetto Calcio, USD Legino 1910 e FC Vado 1913